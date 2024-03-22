В «Ак Барсе» рассказали о количестве кандидатов на замену Билялетдинову
У казанского клуба КХЛ «Ак Барс» есть не так много кандидатов на пост главного тренера, который покинул Зинэтула Билялетдинов. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.
«Кандидатур не так много, можно разные фамилии покрутить, но конкретики пока нет», — цитирует Валиуллина «Чемпионат».
На вопрос о переговорах о новом контракте с одним из лидеров клуба 37-летним Александром Радуловым Валиуллин ответил: «До конкретики пока не дошли. С новым тренером будет понимание, нужен в команде Радулов или нет».
«Ак Барс» объявил об уходе Билялетдинова с поста главного тренера 22 марта.
В нынешнем сезоне «Ак Барс», финалист Кубка Гагарина-2023, неожиданно уступил «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф.
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