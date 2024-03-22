В «Ак Барсе» заявили, что кандидатов на замену Билялетдинову не так уж много

В «Ак Барсе» рассказали о количестве кандидатов на замену Билялетдинову

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов 22 марта объявил об уходе с этого поста. Генменеджер клуба Марат Валиуллин заявил, что кандидатур на освободившийся пост не так много и никакой конкретики пока нет

Зинэтула Билялетдинов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

У казанского клуба КХЛ «Ак Барс» есть не так много кандидатов на пост главного тренера, который покинул Зинэтула Билялетдинов. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.

«Кандидатур не так много, можно разные фамилии покрутить, но конкретики пока нет», — цитирует Валиуллина «Чемпионат».

На вопрос о переговорах о новом контракте с одним из лидеров клуба 37-летним Александром Радуловым Валиуллин ответил: «До конкретики пока не дошли. С новым тренером будет понимание, нужен в команде Радулов или нет».

«Ак Барс» объявил об уходе Билялетдинова с поста главного тренера 22 марта.

В нынешнем сезоне «Ак Барс», финалист Кубка Гагарина-2023, неожиданно уступил «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф.