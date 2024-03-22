Билялетдинов: буду работать в хоккее в другом формате после ухода из «Ак Барса»

Билялетдинов пообещал остаться в хоккее после ухода из «Ак Барса»

Зинэтула Билялетдинов заявил, что главным тренером он больше не будет, но продолжит работать в хоккее «в другом формате»

Зинэтула Билялетдинов (Фото: ak-bars.ru)

Зинэтула Билялетдинов рассказал на пресс-конференции, что останется в хоккее после ухода с поста главного тренера казанского клуба КХЛ «Ак Барс», но тренировать больше не будет.

«Работа тренером требует больших сил и эмоций, это большая ответственность. Для меня будет лучше, если я продолжу работать в хоккее, но в другом формате. Для меня работы главным тренером уже достаточно», — сказал 69-летний Билялетдинов.

«Ак Барс» объявил об уходе Билялетдинова с поста главного тренера 22 марта. Он третий раз в своей карьере возглавил казанский клуб в декабре 2022-го и сразу довел команду до финала Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне «Ак Барс» неожиданно уступил «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф.

Билялетдинов выигрывал с «Ак Барсом» три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), а также российскую Суперлигу в 2006 году.

До своего возвращения на пост главного тренера «Ак Барса» Билялетдинов занимал должность советника исполнительного директора казанского клуба по хоккейной вертикали.