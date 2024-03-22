Песков пожелал победы российским шахматистам на турнире претендентов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивным моментом, что все участники предстоящего турнира претендентов на шахматную корону получили канадские визы, сообщает корреспондент РБК.
«В целом это хорошо, что получили визы. Только один из тренеров не получил, но его заменят. В целом это позитивно. Наши спортсмены примут участие в турнире, и это самое главное. Мы будем болеть за них и желать им победы», — сказал Песков.
Мужской и женский турниры претендентов пройдут в Торонто с 3 по 23 апреля. Из россиян там сыграют Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.
В начале марта ТАСС сообщал, что Торонто может лишиться права проведения турнира претендентов из-за проблем с выдачей виз российским шахматистам. В итоге 7 марта Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила, что Канадские миграционные органы одобрили получение виз всем участникам турнира.
Победители турнира претендентов получат право сыграть с чемпионами мира по шахматам — представителями Китая Дин Лижэнем и Цзюй Вэньцзюнь.
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