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FIDE назвала шахматиста, который заменит Карлсена в турнире претендентов

Азербайджанец Абасов заменит Карлсена в турнире претендентов на шахматную корону
Азербайджанец Ниджат Абасов выступит на турнире в Торонто вместо норвежца Магнуса Карлсена, который отказался от участия в этих соревнованиях
Магнус Карлсен
Магнус Карлсен (Фото: Sylvia Lederer / XinHua / Global Look Press)

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов заменит в турнире претендентов на шахматную корону норвежца Магнуса Карлсена, который отказался от участия. Об этом Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила в соцсети Х.

В FIDE отметили, что получили официальное письмо от Карлсена об отказе от участия в турнире 13 января.

FIDE в начале января назвала восемь отобравшихся в турнир претендентов гроссмейстеров. В этом списке был и Карлсен — как победитель Кубка мира 2023 года. После этого норвежец заявил, что не собирается играть в этом турнире.

Карлсен отказался от участия в турнире претендентов на шахматную корону
Спорт
Магнус Карлсен

Согласно правилам отбора, вакантное место достается следующему по успешности участнику Кубка мира, который еще не отобрался на турнир претендентов. Это Абасов, который был тогда четвертым.

Карлсен — 16-й чемпион мира по классическим шахматам, в прошлом году он отказался защищать свой титул в матче против Яна Непомнящего. В итоге в чемпионском матче россиянин встретился с китайцем Дин Лижэнем и проиграл на тай-брейке.

Турнир претендентов пройдет в апреле 2024 года в Торонто. Кроме Абасова, в списке участников Непомнящий, индийцы Рамешбабу Прагнанандха, Гукеш Доммараджу и Видит Гуджрати, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, а также представляющий Францию Алиреза Фирузджа.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Магнус Карлсен
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