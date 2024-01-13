FIDE назвала шахматиста, который заменит Карлсена в турнире претендентов

Азербайджанец Ниджат Абасов выступит на турнире в Торонто вместо норвежца Магнуса Карлсена, который отказался от участия в этих соревнованиях

Магнус Карлсен (Фото: Sylvia Lederer / XinHua / Global Look Press)

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов заменит в турнире претендентов на шахматную корону норвежца Магнуса Карлсена, который отказался от участия. Об этом Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила в соцсети Х.

В FIDE отметили, что получили официальное письмо от Карлсена об отказе от участия в турнире 13 января.

FIDE в начале января назвала восемь отобравшихся в турнир претендентов гроссмейстеров. В этом списке был и Карлсен — как победитель Кубка мира 2023 года. После этого норвежец заявил, что не собирается играть в этом турнире.

Согласно правилам отбора, вакантное место достается следующему по успешности участнику Кубка мира, который еще не отобрался на турнир претендентов. Это Абасов, который был тогда четвертым.

Карлсен — 16-й чемпион мира по классическим шахматам, в прошлом году он отказался защищать свой титул в матче против Яна Непомнящего. В итоге в чемпионском матче россиянин встретился с китайцем Дин Лижэнем и проиграл на тай-брейке.

Турнир претендентов пройдет в апреле 2024 года в Торонто. Кроме Абасова, в списке участников Непомнящий, индийцы Рамешбабу Прагнанандха, Гукеш Доммараджу и Видит Гуджрати, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, а также представляющий Францию Алиреза Фирузджа.