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Сборная Архангельской области с Большуновым победила в эстафете на ЧР

Сборная Архангельской области с Большуновым победила в лыжной эстафете на ЧР
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завоевал уже четвертое золото на чемпионате России в Малиновке
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Сборная Архангельской области в составе Александра Терентьева, Алексея Червоткина, Савелия Коростелева и Александра Большунова завоевала золото в лыжной эстафете 4х7,5 км на чемпионате России, который проходит в Малиновке.

Их результат составил 1 час 11 минут 22,7 секунды.

Второе место заняла команда Тюменской области (Андрей Парфенов, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин), уступившая победителям 13,3 секунды. Третьей стала сборная Татарстана (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов) с отставанием 30,9 секунды.

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Трехкратный олимпийский чемпион Большунов ранее победил на чемпионате России в скиатлоне, личном и командном спринте. В гонке на 10 км классическим стилем он стал лишь девятым, прервав победную серию из 24 личных стартов в нынешнем сезоне.

От участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) российские лыжники сейчас отстранены.

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