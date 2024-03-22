Степанова принесла Архангельской области победу в эстафете на чемпионате России

Степанова принесла Архангельской области победу в эстафете на ЧР

Олимпийская чемпионка Пекина на последнем этапе лыжной эстафеты 4х5 км сумела отыграть более 10 секунд и вывести команду Архангельской области на первое место

Вероника Степанова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Сборная Архангельской области в составе Алины Пеклецовой, Марии Истоминой, Светланы Заборской и Вероники Степановой завоевала золото в лыжной эстафете 4х5 км на чемпионате России, который проходит в Малиновке.

На последнем этапе Степанова, олимпийская чемпионка Пекина в эстафете, сумела отыграть более 10 секунд и вывести свою команду со второго места на первое. Результат сборной Архангельской области составил 53 минуты 32,1 секунды.

Второе место заняла команда Тюменской области (Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина), бронзу получила сборная Татарстана (Анастасия Доценко, Лилия Горбунова, Ирина Ибрагимова, Дарья Непряева). Обладателей серебра и бронзы определили при помощи фотофиниша, отставание от лидеров составило 12,8 секунды.

Степанова ранее на Спартакиаде завоевала золото в скиатлоне, а также серебро в личном спринте и гонке на 10 км свободным стилем.

Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).