Трамп поздравил сборную США с победой в хоккейном турнире на Олимпиаде

В финале сборная США в овертайме обыграла Канаду

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Президент США Дональд Трамп поздравил сборную США с победой в хоккейном турнире на Олимпиаде в Италии.

«Поздравляем нашу великолепную сборную США по хоккею! Они завоевали золото! Вау!» — написал Трамп в соцсети Truth.

Сборная США со счетом 2:1 в овертайме обыграла команду Канады в финальном матче олимпийского турнира. Победную шайбу на 62-й минуте забросил Джек Хьюз.

Команда США по хоккею ранее дважды завоевывала золото Олимпиады (1960, 1980). В 1980 году команда была составлена из игроков студенческой лиги. Тот турнир она выиграла во многом благодаря победе над сборной СССР, составленной из звезд хоккея. Тот матч известен в спортивном мире как «Чудо на льду».