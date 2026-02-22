 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Трамп поздравил сборную США с победой в хоккейном турнире на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
В финале сборная США в овертайме обыграла Канаду
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Президент США Дональд Трамп поздравил сборную США с победой в хоккейном турнире на Олимпиаде в Италии.

«Поздравляем нашу великолепную сборную США по хоккею! Они завоевали золото! Вау!» — написал Трамп в соцсети Truth.

Сборная США со счетом 2:1 в овертайме обыграла команду Канады в финальном матче олимпийского турнира. Победную шайбу на 62-й минуте забросил Джек Хьюз.

Первое с 1980 года золото США в хоккее. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Олимпиада-2026

Команда США по хоккею ранее дважды завоевывала золото Олимпиады (1960, 1980). В 1980 году команда была составлена из игроков студенческой лиги. Тот турнир она выиграла во многом благодаря победе над сборной СССР, составленной из звезд хоккея. Тот матч известен в спортивном мире как «Чудо на льду».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Дональд Трамп Олимпиада-2026 США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
