 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. Финал Канада США 1 16 x 1,07 2 21 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Арсенал 1 7,7 x 4,4 2 1,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 3,85 2 1,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,35 x 5,7 2 7,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,12 x 10 2 17 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,9 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 268. Мехико. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Брэндон Морено Лоунир Кавана 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 326. Лас-Вегас. Бой за титул BMF. 5 раундов Макс Холлоуэй Чарльз Оливейра 1 1,55 x 55 2 2,52
Олимпиада-2026⁠,
0

Сборная США по хоккею взяла золото на Олимпиаде впервые с 1980 года

Сюжет
Олимпиада-2026
В матче за золото сборная США обыграла сборную Канады со счетом 2:1 в овертайме. Победная шайба на счету Джека Хьюза
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Сборная США по хоккею взяла золото на Олимпийских играх в Италии, обыграв команду Канады со счетом 2:1 в овертайме.

Основное время завершилось со счетом 1:1. У США шайбу забросил Мэтт Болди (6-я минута), у канадцев отличился Кейл Макар (39). В овертайме победу американцам принес Джек Хьюз (62).

Бронзу заполучила сборная Финляндии, обыграв команду из Словакии со счетом 6:1.

Первое с 1980 года золото США в хоккее. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Олимпиада-2026

На прошлых Олимпийских играх в Пекине финны взяли золото в хоккейном турнире. В финальном матче команды обыграла сборную ROC (Олимпийский комитет России) счетом 2:1.

Канада и США в третий раз играли в финале Олимпиады и впервые с Игр в Ванкувере 2010 года, когда канадцы победили благодаря голу Сидни Кросби в овертайме. В финале 2002 года тоже победили канадцы (5:2). Нынешний финал Кросби пропустил из-за травмы.

Сборная Канады десять раз выиграла хоккейный турнир Олимпийских игр, последнее золото было завоевано в 2014 году.

Команда США ранее дважды завоевывала золото Олимпиады (1960, 1980). В 1980 году сборная США была составлена из игроков студенческой лиги. Тот турнир она выиграла во многом благодаря победе над сборной СССР, составленной из звезд хоккея. Тот матч известен в спортивном мире как «Чудо на льду». По нему в Голливуде сняли фильм.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей Олимпиада-2026
Материалы по теме
Сборная Финляндии по хоккею взяла бронзу на Олимпийских играх
Спорт
Яромир Ягр объявил о завершении профессиональной карьеры в хоккее
Спорт
Американские хоккеистки победили Канаду в овертайме в финале Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с 1 марта Общество, 19:38
Макдэвида признали самым ценным игроком хоккейного турнира на Олимпиаде Спорт, 19:35
Трамп поздравил сборную США с победой в хоккейном турнире на Олимпиаде Спорт, 19:33
Как складные смартфоны перестали быть милым чудачеством РБК и Huawei, 19:30
Bloomberg рассказал о новом козыре Китая в преддверии переговоров с США Политика, 19:22
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 19:17
Капитана ЦСКА дисквалифицировали на один матч КХЛ Спорт, 19:09
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Сборная США по хоккею взяла золото на Олимпиаде впервые с 1980 года Спорт, 18:59
Первое с 1980 года золото США в хоккее. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:55
NYT сообщила об обсуждении «Делси Ирана» в Тегеране Политика, 18:51
Во всех аэропортах Москвы второй раз за день ввели ограничения на полеты Политика, 18:50
Собянин рассказал о шутке другого мэра о снегопаде: «какому богу молился» Город, 18:39
Авиакомпании завершили вывозные рейсы российских туристов с Кубы Политика, 18:39