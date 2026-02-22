Сборная США по хоккею взяла золото на Олимпиаде впервые с 1980 года

В матче за золото сборная США обыграла сборную Канады со счетом 2:1 в овертайме. Победная шайба на счету Джека Хьюза

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Сборная США по хоккею взяла золото на Олимпийских играх в Италии, обыграв команду Канады со счетом 2:1 в овертайме.

Основное время завершилось со счетом 1:1. У США шайбу забросил Мэтт Болди (6-я минута), у канадцев отличился Кейл Макар (39). В овертайме победу американцам принес Джек Хьюз (62).

Бронзу заполучила сборная Финляндии, обыграв команду из Словакии со счетом 6:1.

На прошлых Олимпийских играх в Пекине финны взяли золото в хоккейном турнире. В финальном матче команды обыграла сборную ROC (Олимпийский комитет России) счетом 2:1.

Канада и США в третий раз играли в финале Олимпиады и впервые с Игр в Ванкувере 2010 года, когда канадцы победили благодаря голу Сидни Кросби в овертайме. В финале 2002 года тоже победили канадцы (5:2). Нынешний финал Кросби пропустил из-за травмы.

Сборная Канады десять раз выиграла хоккейный турнир Олимпийских игр, последнее золото было завоевано в 2014 году.

Команда США ранее дважды завоевывала золото Олимпиады (1960, 1980). В 1980 году сборная США была составлена из игроков студенческой лиги. Тот турнир она выиграла во многом благодаря победе над сборной СССР, составленной из звезд хоккея. Тот матч известен в спортивном мире как «Чудо на льду». По нему в Голливуде сняли фильм.