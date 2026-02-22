«Какой сейчас азарт?» Слуцкая оценила результаты фигуристов на Олимпиаде

Российские фигуристы остались без медалей на этой Олимпиаде в том числе потому, что судьи их еще не знают, считает Слуцкая. По ее мнению, в целом этот вид спорта теряет популярность из-за отсутствия россиян со сложными элементами

Video

В целом от зимней Олимпиады в Италии впечатления «неоднозначные», в частности из-за «внутренней боли» в связи с отсутствием большого количества российских спортсменов, поделилась двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы и призер Олимпийских игр в 2002 и 2006 годах Ирина Слуцкая в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК.

Несмотря на то, что российские спортсмены на этих Играх завоевали только одну серебряную медаль, Слуцкая поблагодарила их за выступление. Объясняя, почему Россия впервые с 1960 года осталась без призовых мест в фигурном катании, она отметила, что судьи выступавших спортсменов еще не знают, потому «попридержали» оценки Петру Гуменнику.

«И Аделия [Петросян], в принципе, боролась. Первый день она прекрасно выступила, во второй немножечко ей, конечно, не хватило. Но что мы можем здесь сделать? Наша радость, что мы вообще поехали, и мы заявили о себе. Очень хочется, чтобы было продолжение. И уже на следующие старты, когда эти спортсмены будут приезжать, на них уже, соответственно, будут смотреть по-другому», — сказала чемпионка.

Оба российских фигуриста заняли шестые места. Гуменник набрал в сумме 271,21 балла, а Петросян, упавшая с четверного тулупа в произвольной программе, получила 214,53 балла. Российская спортсменка единственная из выступавших фигуристок заявила в своей программе четверной прыжок.

Слуцкую попросили оценить предложения Союза конькобежцев о реформах в фигурном катании, обсуждаемых на фоне падения просмотров и посещаемости соревнований. В частности, речь идет о разделении произвольной программы для оценок на техническую и артистическую составляющие, за которые будут отдельные медали.

Слуцкая не увидела смысла в подобных изменениях, поскольку «фигурное катание — это вообще баланс техники и мастерства катания». Что касается потери аудитории, она отметила, что «смотрибельность» появляется благодаря конкуренции и сложности программ.

«Когда есть сложные элементы, и когда зрители из соревнований в соревнования смотрят, следят за одним и тем же спортсменом, там, из другой какой-то страны. И когда начинается: «сейчас, вот, мы выиграем, нет, они выиграют, нет, давайте мы». Когда появляется вкус и азарт. Тогда появляется смотрибельность. А какой сейчас азарт?» — заявила спортсменка.

Она добавила, что в целом на этой Олимпиаде увидела «не спортсменов, которые были вот так вот настроены прыгнуть, прыгнуть, прыгнуть, а какую-то раскованность, какую-то легкость». В пример Слуцкая привела американскую фигуристку Алису Лью, завоевавшую золотую медаль, охарактеризовав ее прокат словом «кайфанула».

«Я считаю, что фигурное катание, популярность этого вида спорта падает, в том числе, наверное, в первую очередь, из-за того, что нету наших, нету тех, кто может порвать свою душу, да еще и со сложными элементами», — подчеркнула она.

Слуцкая также негативно оценила идею внедрить в судейство искусственный интеллект, чтобы тот оценивал техническую часть проката, а артистическую — человек. По мнению чемпионки, фигурное катание — «субъективный» вид спорта, а ИИ «убьет все живое».