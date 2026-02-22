 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. Финал Канада США 1 3,75 x 4,3 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Арсенал 1 7,4 x 4,5 2 1,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Ливерпуль 1 3,95 x 3,8 2 1,87 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 3,85 2 1,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,35 x 5,7 2 7,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,12 x 10 2 17 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,9 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 1,72 x 45 2 2,1 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 1,9 x 35 2 1,91 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,56 x 58 2 2,35 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,65 x 57 2 1,46 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 10 x 43 2 1,01
Олимпиада-2026⁠,
0

Кросби не сыграет за сборную Канады в финальном матче Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2026
38-летний форвард в 1/4 финала получил травму ноги после столкновения с чешским защитником
Сидни Кросби
Сидни Кросби (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Капитан сборной Канады Сидни Кросби не вошел в состав команды на финальную игру хоккейного турнира Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщила Федерация хоккея Канады на своей странице в социальной сети X.

Встреча между сборными Канады и США началась в 16:10 мск.

18 февраля 38-летний Кросби не смог доиграть четвертьфинальный матч против команды Чехии (4:3 овертайм) из-за полученной травмы. На сайте Олимпиады со ссылкой на Федерацию хоккея Канады сообщалось, что у хоккеиста травма «нижней части тела». Форвард также не участвовал в полуфинальной игре с командой Финляндии 20 февраля (3:2).

На Олимпиаде Кросби провел три матча, забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи. С 6 очками он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков сборной Канады.

Кросби — трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) и двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014) в составе сборной Канады. В 2017 году он вошел в список 100 лучших игроков НХЛ за 100 лет.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей Сидни Кросби Олимпиада-2026 сборная Канады
Материалы по теме
Сборная Финляндии по хоккею взяла бронзу на Олимпийских играх
Спорт
Хоккеиста СКА увезли со льда на носилках после толчка от капитана ЦСКА
Спорт
Американские хоккеистки победили Канаду в овертайме в финале Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Bloomberg узнал об идее в ЕС приостановить тарифное соглашение с США Политика, 16:34
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Bloomberg узнал о нестандартной проверке в США сделки Netflix и Warner Бизнес, 16:27
Как сменившие гражданство россияне выступили за другие сборные на ОИ-2026 Спорт, 16:17
Кросби не сыграет за сборную Канады в финальном матче Олимпиады Спорт, 16:14
Зеленский сообщил о нескольких задержаниях по делу о теракте во Львове Политика, 16:11
Непряева рассказала о панике из-за чужих лыж на марафоне Олимпиады Спорт, 16:07
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Николаеве прогремел взрыв в третий раз с начала суток Политика, 16:06
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Маск ответил на вопрос о счастье Политика, 15:56
Россиянку дисквалифицировали за чужие лыжи. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:55
Economic Times сообщила об аварии с индийским истребителем Tejas Общество, 15:55
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 10 Политика, 15:53
Как уволиться, если работа не нравится и хочется уйти Образование, 15:46