Кросби не сыграет за сборную Канады в финальном матче Олимпиады

38-летний форвард в 1/4 финала получил травму ноги после столкновения с чешским защитником

Сидни Кросби (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Капитан сборной Канады Сидни Кросби не вошел в состав команды на финальную игру хоккейного турнира Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщила Федерация хоккея Канады на своей странице в социальной сети X.

Встреча между сборными Канады и США началась в 16:10 мск.

18 февраля 38-летний Кросби не смог доиграть четвертьфинальный матч против команды Чехии (4:3 овертайм) из-за полученной травмы. На сайте Олимпиады со ссылкой на Федерацию хоккея Канады сообщалось, что у хоккеиста травма «нижней части тела». Форвард также не участвовал в полуфинальной игре с командой Финляндии 20 февраля (3:2).

На Олимпиаде Кросби провел три матча, забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи. С 6 очками он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков сборной Канады.

Кросби — трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) и двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014) в составе сборной Канады. В 2017 году он вошел в список 100 лучших игроков НХЛ за 100 лет.