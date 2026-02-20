Кросби не примет участие в полуфинале Олимпиады из-за травмы

Во время четвертьфинала против сборной Чехии Кросби получил травму «нижней части тела»

Сидни Кросби (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Капитан сборной Канады Сидни Кросби не примет участия в полуфинальном матче хоккейного турнира Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщила Федерация хоккея Канады на своей странице в социальной сети X.

Полуфинал против Финляндии пройдет позднее 20 февраля. Нашивку капитана канадской команды получит Коннор Макдэвид, ассистентами будут Натан Маккиннон и Кейл Макар.

18 февраля 38-летний Кросби не смог доиграть четвертьфинальный матч против команды Чехии (4:3) из-за полученной травмы. На официальном сайте Олимпиады со ссылкой на Федерацию хоккея Канады сообщается, что у хоккеиста травма «нижней части тела».

В активе Кросби на Олимпиаде шесть очков. Он забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Кросби — чемпион Игр 2010 и 2014 годов в составе сборной Канады.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля. Российские хоккеисты в турнире участия не принимают.