Кросби не примет участие в полуфинале Олимпиады из-за травмы
Капитан сборной Канады Сидни Кросби не примет участия в полуфинальном матче хоккейного турнира Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщила Федерация хоккея Канады на своей странице в социальной сети X.
Полуфинал против Финляндии пройдет позднее 20 февраля. Нашивку капитана канадской команды получит Коннор Макдэвид, ассистентами будут Натан Маккиннон и Кейл Макар.
18 февраля 38-летний Кросби не смог доиграть четвертьфинальный матч против команды Чехии (4:3) из-за полученной травмы. На официальном сайте Олимпиады со ссылкой на Федерацию хоккея Канады сообщается, что у хоккеиста травма «нижней части тела».
В активе Кросби на Олимпиаде шесть очков. Он забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Кросби — чемпион Игр 2010 и 2014 годов в составе сборной Канады.
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля. Российские хоккеисты в турнире участия не принимают.
