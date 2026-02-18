Сидни Кросби не смог доиграть четвертьфинал Олимпиады из-за травмы

Кросби получил травму после нескольких силовых приемов

Сидни Кросби и Радко Гудас (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Капитан сборной Канады Сидни Кросби получил травму в четвертьфинальном матче Олимпиады с командой Чехии.

Чешские игроки провели против Кросби несколько силовых приемов. После столкновения с Радко Гудасом во втором периоде 38-летний канадец начал хромать и вскоре ушел в подтрибунное помещение.

На официальном сайте Олимпиаде сообщается со ссылкой на Федерацию хоккея Канады (Hockey Canada), что у Кросби травма «нижней части тела».

В третьем периоде чехи повели 3:2.

Кросби — чемпион Игр 2010 и 2014 годов в составе сборной Канады.