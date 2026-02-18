Сидни Кросби не смог доиграть четвертьфинал Олимпиады из-за травмы
Капитан сборной Канады Сидни Кросби получил травму в четвертьфинальном матче Олимпиады с командой Чехии.
Чешские игроки провели против Кросби несколько силовых приемов. После столкновения с Радко Гудасом во втором периоде 38-летний канадец начал хромать и вскоре ушел в подтрибунное помещение.
На официальном сайте Олимпиаде сообщается со ссылкой на Федерацию хоккея Канады (Hockey Canada), что у Кросби травма «нижней части тела».
В третьем периоде чехи повели 3:2.
Кросби — чемпион Игр 2010 и 2014 годов в составе сборной Канады.
