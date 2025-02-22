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Рекордсмен сборной России набрал 3 очка в победном матче «Флайерз» в НХЛ

Матвей Мичков набрал три очка и помог «Филадельфии» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ
20-летний форвард Матвей Мичков забросил 17-ю шайбу в сезоне и сделал две голевые передачи в матче с «Эдмонтоном», который завершился со счетом 6:3
Матвей Мичков
Матвей Мичков (Фото: Emilee Chinn / Getty Images)

«Филадельфия Флайерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Матвей Мичков (3-я минута), Оуэн Типпетт (22, 33), Шон Кутюрье (28), Андрей Кузьменко (36) и Расмус Ристолайнен (58). У проигравших отличились Йон Клингберг (8), Леон Драйзайтль (10) и Маттиас Экхольм (29).

На счету 20-летнего Мичкова еще две голевые передачи, он был признан первой звездой встречи. Россиянин второй раз в своем дебютном сезоне в НХЛ набрал три очка в одной игре, 5 декабря у него было три ассиста в матче с «Флоридой Пантерз» (5:7).

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У Мичкова, самого молодого хоккеиста и автора гола в истории сборных СССР/России, теперь 39 (17+22) очков в 56 матчах сезона. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров среди новичков.

29-летний Кузьменко забросил дебютную шайбу во втором матче за «Филадельфию» после обмена из «Калгари Флэймз». Также голевой передачей отметился 24-летний защитник «Флайерз» Егор Замула, у россиянина 12 (3+9) очков в нынешнем сезоне.

«Фидалельфия» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 58 матчах. «Эдмонтон» с 72 очками в 56 встречах расположился на третьей строчке на Западе.

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Иван Витченко Иван Витченко
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