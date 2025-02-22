Рекордсмен сборной России набрал 3 очка в победном матче «Флайерз» в НХЛ
«Филадельфия Флайерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Матвей Мичков (3-я минута), Оуэн Типпетт (22, 33), Шон Кутюрье (28), Андрей Кузьменко (36) и Расмус Ристолайнен (58). У проигравших отличились Йон Клингберг (8), Леон Драйзайтль (10) и Маттиас Экхольм (29).
На счету 20-летнего Мичкова еще две голевые передачи, он был признан первой звездой встречи. Россиянин второй раз в своем дебютном сезоне в НХЛ набрал три очка в одной игре, 5 декабря у него было три ассиста в матче с «Флоридой Пантерз» (5:7).
У Мичкова, самого молодого хоккеиста и автора гола в истории сборных СССР/России, теперь 39 (17+22) очков в 56 матчах сезона. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров среди новичков.
29-летний Кузьменко забросил дебютную шайбу во втором матче за «Филадельфию» после обмена из «Калгари Флэймз». Также голевой передачей отметился 24-летний защитник «Флайерз» Егор Замула, у россиянина 12 (3+9) очков в нынешнем сезоне.
«Фидалельфия» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 58 матчах. «Эдмонтон» с 72 очками в 56 встречах расположился на третьей строчке на Западе.
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