Овечкин посоветовал рекордсмену сборной России меньше выпендриваться
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что российскому форварду «Филадельфия Флайерз» Матвею Мичкову нужно меньше «выпендриваться» на льду. Об этом он заявил RG.org.
«Мичков — отличный парень, у него все хорошо. Но я бы хотел, чтобы он поменьше выпендривался. В остальном у него все отлично. Недавно он играл против нас, я смог его увидеть. Работайте, и все будет хорошо. Главное — не выпендриваться. Потому что, когда кто-то выпендривается, это может обернуться против вас и по-крупному», — сказал Овечкин.
20-летний Мичков проводит дебютный сезон в НХЛ. Он набрал 36 (16+20) очков в 55 матчах, это третий результат среди новичков.
Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла критиковал Мичкова за его попытки забить в стиле лакросс. Несколько игр он пропустил по решению тренерского штаба.
Мичков — самый молодой хоккеист и автор гола в истории сборных СССР/России.
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