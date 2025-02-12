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Овечкин посоветовал рекордсмену сборной России меньше выпендриваться

Капитан «Вашингтона» назвал форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова хорошим хоккеистом, но отметил, что тому следует меньше «выпендриваться» на льду
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что российскому форварду «Филадельфия Флайерз» Матвею Мичкову нужно меньше «выпендриваться» на льду. Об этом он заявил RG.org.

«Мичков — отличный парень, у него все хорошо. Но я бы хотел, чтобы он поменьше выпендривался. В остальном у него все отлично. Недавно он играл против нас, я смог его увидеть. Работайте, и все будет хорошо. Главное — не выпендриваться. Потому что, когда кто-то выпендривается, это может обернуться против вас и по-крупному», — сказал Овечкин.

20-летний Мичков проводит дебютный сезон в НХЛ. Он набрал 36 (16+20) очков в 55 матчах, это третий результат среди новичков.

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла критиковал Мичкова за его попытки забить в стиле лакросс. Несколько игр он пропустил по решению тренерского штаба.

Мичков — самый молодой хоккеист и автор гола в истории сборных СССР/России.

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Хоккей НХЛ Александр Овечкин Матвей Мичков
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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