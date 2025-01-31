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Спорт ,  
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Российского форварда второй раз за год обменяли в НХЛ

«Калгари» обменял российского форварда Андрея Кузьменко в «Филадельфию»
Андрей Кузьменко перешел из «Калгари» в «Филадельфию»
Андрей Кузьменко
Андрей Кузьменко (Фото: David Berding / Getty Images)

Клуб НХЛ «Калгари Флэймз» обменял в «Филадельфия Флайерз» российского форварда Андрея Кузьменко. Об этом сообщается на сайте лиги.

28-летний Кузьменко меняет команды второй раз за последний год. Россиянин дебютировал в НХЛ в сезоне 2022/23, став одним из ведущих игроков «Ванкувер Кэнакс». В дебютном сезоне он записал на свой счет 74 очка (39 голов и 35 передач) в 81 матче. Но во втором сезоне результативность россиянина спала до 21 (8+13) очка в 43 матчах, и в феврале прошлого года его обменяли в «Калгари».

В «Калгари» Кузьменко ударно завершил прошлый сезон, заработав 25 (14+11) очков в 29 матчах, но в нынешнем выступал не слишком удачно: всего 15 (4+11) очков в 37 встречах. А несколько игр вообще пропустил по решению тренерского штаба. Его контракт с зарплатой $5,5 млн в год завершается в конце сезона.

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Вместе с Кузьменко «Филадельфия» получила форварда Джейкоба Пеллетье, выбор во втором раунде драфта 2025 года и седьмом раунде драфта 2028-го. В «Калгари» перешли нападающие Морган Фрост и Джоэль Фараби.

У 24-летнего Фараби 19 (8+11) очков в нынешнем сезоне, у 25-летнего Фроста — 25 (11+14) очков, у 23-летнего Пеллетье — 11 (4+7) очков.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Калгари Флэймз Филадельфия Флайерз Андрей Кузьменко


 

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