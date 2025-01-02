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Мирра Андреева заявила о планах попасть в топ-10 в 2025 году

Мирра Андреева: «Моя главная цель на год — попасть в топ-10»
Россиянка вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Брисбене и в новой версии рейтинга войдет в топ-15. С конца апреля, когда ей исполнится 18 лет, Мирра Андреева сможет играть любое количество турниров без ограничений
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Wang He / Getty Images)

Россиянка Мирра Андреева заявила после выхода в четвертьфинал крупного турнира в австралийском Брисбене, что рассчитывает попасть в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2025 году. Слова Андреевой приводит Tennis Letter.

В четверг Андреева со счетом 6:3, 6:0 разгромила чешку Линду Носкову. За выход в полуфинал 17-летняя россиянка сыграет с туниской Онс Жабер (42-я в рейтинге).

«Моя главная цель на 2025 год — попасть в топ-10. Поэтому я просто сделаю все возможное для этого, начиная с Брисбена, с первого турнира сезона», — сказала Андреева.

Андреевой в апреле исполнится 18 лет, после чего в отношении нее не будут действовать ограничения по числу турниров в течение года (16 турниров для игроков 17 лет).

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Теннисистка отметила, что рада получить возможность играть на тех турнирах, где захочет, и больше не считать их количество.

Андреева в прошлом сезоне выиграла первый турнир WTA (в Румынии), дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и завоевала серебро Олимпиады в парном разряде с Дианой Шнайдер.

Благодаря выходу в четвертьфинал в Брисбене Андреева, занимающая 16-е место в рейтинге, дебютирует в топ-15.

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Анна Сатдинова
теннис Мирра Андреева WTA
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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