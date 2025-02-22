Сборная Норвегия с братьями Бё завоевала золото в эстафете на ЧМ по биатлону

Норвегия с братьями Бё завоевала золото в эстафете на ЧМ по биатлону

Йоханнес Бё стал 23-кратным чемпионом мира. Второе место заняла команда Франции, третьими стали немцы

Йоханнес Бё (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Норвежские биатлонисты завоевали золото в эстафете 4x7,5 км на чемпионате мира, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё показали результат 1 час 18 минут 18,1 секунды, без штрафных кругов и затратив четыре дополнительных патрона.

Второе место заняла сборная Франции в составе Эмильена Клода, Фабьена Клода, Эрика Перро и Кентена Фийон Майе (отставание 41,9 секунды; без штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).

Третьими стали немцы Филипп Наврат, Данило Ритмюллер, Йоханнес Кюн и Филипп Хорн (+1.35,9; 0+10).

Йоханнес Бё завоевал 23-е золото на чемпионатах мира, улучшив свой рекордный показатель.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).