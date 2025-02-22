Норвегия с братьями Бё завоевала золото в эстафете на ЧМ по биатлону
Норвежские биатлонисты завоевали золото в эстафете 4x7,5 км на чемпионате мира, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).
Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё показали результат 1 час 18 минут 18,1 секунды, без штрафных кругов и затратив четыре дополнительных патрона.
Второе место заняла сборная Франции в составе Эмильена Клода, Фабьена Клода, Эрика Перро и Кентена Фийон Майе (отставание 41,9 секунды; без штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).
Третьими стали немцы Филипп Наврат, Данило Ритмюллер, Йоханнес Кюн и Филипп Хорн (+1.35,9; 0+10).
Йоханнес Бё завоевал 23-е золото на чемпионатах мира, улучшив свой рекордный показатель.
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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