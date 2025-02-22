 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Норвегия с братьями Бё завоевала золото в эстафете на ЧМ по биатлону

Сборная Норвегия с братьями Бё завоевала золото в эстафете на ЧМ по биатлону
Йоханнес Бё стал 23-кратным чемпионом мира. Второе место заняла команда Франции, третьими стали немцы
Йоханнес Бё
Йоханнес Бё (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Норвежские биатлонисты завоевали золото в эстафете 4x7,5 км на чемпионате мира, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё показали результат 1 час 18 минут 18,1 секунды, без штрафных кругов и затратив четыре дополнительных патрона.

Второе место заняла сборная Франции в составе Эмильена Клода, Фабьена Клода, Эрика Перро и Кентена Фийон Майе (отставание 41,9 секунды; без штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).

Француженки завоевали золото в эстафете на чемпионате мира по биатлону
Спорт
Фото:Alexander Hassenstein / Getty Images

Третьими стали немцы Филипп Наврат, Данило Ритмюллер, Йоханнес Кюн и Филипп Хорн (+1.35,9; 0+10).

Йоханнес Бё завоевал 23-е золото на чемпионатах мира, улучшив свой рекордный показатель.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Йоханнес Бё Тарьей Бё
Материалы по теме
Йоханнес Бё побил рекорд Бьорндалена по золотым медалям на ЧМ по биатлону
Спорт
Легендарный биатлонист рассказал о нищей жизни на ₽140 тыс. в месяц
Спорт
Француженка Симон победила в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 19:01
Служащие USAID из страха попросили не называть свои имена в иске DOGEПолитика, 18:57
Bloomberg узнал о сомнительных пунктах в соглашении по металлам УкраиныПолитика, 18:46
ТАСС узнал, что фигуранты дела после «Крокуса» планировали еще терактПолитика, 18:36
Ирина Роднина пожаловалась, что не может путешествовать из-за санкцийСпорт, 18:27
Норвегия с братьями Бё завоевала золото в эстафете на ЧМ по биатлонуСпорт, 18:25
Маск заявил, что Зеленскому «не стоило убивать» американского блогераПолитика, 18:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Der Standard узнал о желании зятя Орбана купить Райффайзенбанк в РоссииФинансы, 18:05
Сын Плющенко занял 18-е место на Мемориале ЖукаСпорт, 18:05
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в АПЛ, уступая 0:2Спорт, 17:34
Сколько женщин, детей и мужчин отпустит ХАМАС при обмене. ИнфографикаОбщество, 17:30
Сколько израильских заложников держит в плену ХАМАС. ИнфографикаОбщество, 17:29
Стефанчук сказал, когда кабмин Украины начнет переговоры о минералахПолитика, 17:17
Spiegel узнал о планах продлить трубопроводы НАТО до Польши и ЧехииПолитика, 17:13