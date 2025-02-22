Француженки завоевали золото в эстафете на чемпионате мира по биатлону
Французские биатлонистки завоевали золото в эстафете 4x6 км на чемпионате мира, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).
Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Жюлья Симон показали результат 1 час 7 минут 23,9 секунды, без штрафных кругов и затратив четыре дополнительных патрона.
Второе место заняла сборная Норвегии в составе Каролин Кноттен, Ингрид Тандреволд, Рагнхильд Фемстейневик и Марен Киркейде (отставание 1.04,2; 1 штрафной круг + 8 дополнительных патронов).
Третьими стали шведки Анна Магнуссон, Элла Хальварссон, Ханна Эберг и Эльвира Эберг (+1.44,5; 1+8).
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения
В Китае нашли новый вид коронавируса
Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным
Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
Канье Уэст запустит криптовалюту YZY
В Калуге запустят производство нового российского автомобиля
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской