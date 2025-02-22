Француженки завоевали золото в эстафете на чемпионате мира по биатлону

Победу одержали Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Жюлья Симон. Вторыми стали норвежки, третьими — шведки

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Французские биатлонистки завоевали золото в эстафете 4x6 км на чемпионате мира, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Жюлья Симон показали результат 1 час 7 минут 23,9 секунды, без штрафных кругов и затратив четыре дополнительных патрона.

Второе место заняла сборная Норвегии в составе Каролин Кноттен, Ингрид Тандреволд, Рагнхильд Фемстейневик и Марен Киркейде (отставание 1.04,2; 1 штрафной круг + 8 дополнительных патронов).

Третьими стали шведки Анна Магнуссон, Элла Хальварссон, Ханна Эберг и Эльвира Эберг (+1.44,5; 1+8).

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).