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Бё побил рекорд Бьорндалена и Фуркада по личным победам на ЧМ

Йоханнес Бё стал рекордсменом по победам в личных гонках на чемпионатах мира
Норвежец в воскресенье выиграл гонку преследования в Ленцерхайде, одержав 12-ю победу в личных стартах на чемпионатах мира
Йоханнес Бё
Йоханнес Бё (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде и стал рекордсменом по числу побед в личных гонках на мировых первенствах.

Бё преодолел дистанцию 12,5 км с двумя промахами за 32 минуты 26,9 секунды. Вторым финишировал выступающий за США новозеландец Кэмпбелл Райт (отставание 8,6 секунды; 1 промах), третьим — француз Эрик Перро (+20,8; 1).

Для Бё это золото стало 12-м в личных гонках на чемпионатах мира, он обошел по этому показателю своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена и француза Мартена Фуркада (по 11 побед).

Накануне Бё, выиграв спринт, завоевал свое 21-е золото на чемпионатах мира (в личных и командных гонках), побив рекорд Бьорндалена (20).

Йоханнес Бё побил рекорд Бьорндалена по золотым медалям на ЧМ по биатлону
Спорт
Йоханнес Бё

Бё, пятикратный олимпийский чемпион, завершит карьеру по окончании этого сезона.

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