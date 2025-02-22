Ирина Роднина пожаловалась, что не может путешествовать из-за санкций
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала Sport24, что не может путешествовать из-за наложенных на нее санкций.
75-летняя Роднина находится под американскими, европейскими и украинскими санкциями. «Из-за них не могу путешествовать, есть куча ограничений. Первое время я не ощущала этого из-за пандемии, после было сложно найти пути передвижения», — сказала Роднина.
Она отметила, что не страдает от этого. «Но не могу сказать, что я страдаю. Моя работа от этого никак не зависит», — добавила Роднина.
По мнению Родниной, в ближайшее время снятия санкций не произойдет. «В ближайшее время нет, но когда-нибудь такой момент настанет. Это длительный процесс, но ничто не вечно. <...> В спорте снятие санкций снимет множество проблем, с которыми мы сталкиваемся в последние годы», — заявила она.
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