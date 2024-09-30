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Роднина увидела спад интереса не только к футболу, но и всему спорту

Роднина: интерес у россиян снизился не только к футболу, а везде
ВЦИОМ в понедельник сообщил, что в России значительно выросла доля людей, равнодушных к футболу. Роднина считает, что такая ситуация и в остальных видах спорта из-за отстранения спортсменов и отсутствия трансляций
Ирина Роднина
Ирина Роднина (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Спад интереса к футболу у россиян связан с санкциями к российскому спорту и отсутствием трансляций соревнований, заявила «Спорт-Экспрессу» трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

В понедельник ВЦИОМ сообщил, что, согласно опросу, количество россиян, равнодушных к футболу, за 19 лет повысилось до 77%, а число футбольных болельщиков снизилось до 4%.

«Интерес снизился везде. Я в этом даже не сомневаюсь, потому что последние два года наши спортсмены нигде, кроме как внутри страны, за редким исключением, не выступают. Чего удивляться? У нас что, транслировали какие-то соревнования? Олимпийские игры можно было посмотреть только бандитским способом», — сказала Роднина.

По ее словам, конкурентная ситуация в спорте никем не отменена, а далеко не все россияне готовы разыскивать специальные сайты с трансляциями, чтобы посмотреть соревнования без отечественных спортсменов.

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Российские спортсмены по-прежнему отстранены от международных соревнований во многих видах спорта.

На Олимпиаде в Париже выступили только 15 россиян, в России Игры можно было посмотреть только на сайте МОК с предварительной регистрацией.

УЕФА неоднократно заявлял, что российские сборные и клубы будут отстранены от соревнований под эгидой организации до окончания спецоперации на Украине.

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Анна Сатдинова
Футбол ВЦИОМ Ирина Роднина
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