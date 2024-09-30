Роднина увидела спад интереса не только к футболу, но и всему спорту
Спад интереса к футболу у россиян связан с санкциями к российскому спорту и отсутствием трансляций соревнований, заявила «Спорт-Экспрессу» трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.
В понедельник ВЦИОМ сообщил, что, согласно опросу, количество россиян, равнодушных к футболу, за 19 лет повысилось до 77%, а число футбольных болельщиков снизилось до 4%.
«Интерес снизился везде. Я в этом даже не сомневаюсь, потому что последние два года наши спортсмены нигде, кроме как внутри страны, за редким исключением, не выступают. Чего удивляться? У нас что, транслировали какие-то соревнования? Олимпийские игры можно было посмотреть только бандитским способом», — сказала Роднина.
По ее словам, конкурентная ситуация в спорте никем не отменена, а далеко не все россияне готовы разыскивать специальные сайты с трансляциями, чтобы посмотреть соревнования без отечественных спортсменов.
Российские спортсмены по-прежнему отстранены от международных соревнований во многих видах спорта.
На Олимпиаде в Париже выступили только 15 россиян, в России Игры можно было посмотреть только на сайте МОК с предварительной регистрацией.
УЕФА неоднократно заявлял, что российские сборные и клубы будут отстранены от соревнований под эгидой организации до окончания спецоперации на Украине.
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