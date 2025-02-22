Большунов вернулся в Россию со сборов в Италии

Тренер сборной Юрий Бородавко заявил, что сейчас перед лыжником стоит задача как можно лучше подготовиться к чемпионату России

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вернулся в Россию со сборов в Италии. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Большунов провел в Италии около трех недель. Там он в том числе принял участие в 30-километровой гонке Moonlight Classic, где одержал победу. Это был его первый международный старт после отстранения российских лыжников.

«Он вернулся в Россию, сейчас перед ним стоит задача как можно лучше подготовиться к чемпионату России», — сказал Бородавко.

Чемпионат России стартует в Казани 1 марта.

28-летний Большунов на фоне проблем со здоровьем в этом сезоне выиграл только одну гонку Кубка России.