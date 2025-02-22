Большунов вернулся в Россию со сборов в Италии
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вернулся в Россию со сборов в Италии. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Большунов провел в Италии около трех недель. Там он в том числе принял участие в 30-километровой гонке Moonlight Classic, где одержал победу. Это был его первый международный старт после отстранения российских лыжников.
«Он вернулся в Россию, сейчас перед ним стоит задача как можно лучше подготовиться к чемпионату России», — сказал Бородавко.
Чемпионат России стартует в Казани 1 марта.
28-летний Большунов на фоне проблем со здоровьем в этом сезоне выиграл только одну гонку Кубка России.
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