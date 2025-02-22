Гимнастки оценили приход Сергаевой вместо Винер на пост тренера сборной

В субботу, 22 февраля, Татьяна Сергаева была назначена главным тренером национальной команды по художественной гимнастике, пост ранее занимала Ирина Винер. Что говорят эксперты о назначении — в материале «РБК Спорт»

Фото: Заслуженный тренер РФ Татьяна Сергаева (Сергей Савостьянов/ТАСС)

Назначение Сергеевой

В субботу Татьяна Сергаева была назначена главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Об этом на закрытии чемпионата страны 2025 года объявил президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров.

«Татьяна Сергаева — опытный тренер, она посвятила всю свою жизнь художественной гимнастике. И я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы», — сказал Белозеров.

Сергаева сменила на посту Ирину Винер, покинувшую пост главного тренера национальной команды, который занимала с 2001 года. Также в прошлом году Винер перестала руководить Всероссийской федерацией художественной гимнастики (ВФХГ), которая вошла в объединенную гимнастическую федерацию (ФГР).

Сергаева — мастер спорта СССР и заслуженный тренер России с 1997 года. Ее родители — заслуженные тренеры по лыжным гонкам и художественной гимнастике.

С 2010 года Сергаева была старшим тренером сборной России в групповых упражнениях. Она участвовала в подготовке таких олимпийских чемпионок, как Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева. Также тренер работала в академии Алины Кабаевой «Небесная грация».

Что говорят о назначении

Алина Кабаева, олимпийская чемпионка

«Поздравляю Татьяну Владиславовну с назначением на пост главного тренера сборной России. Татьяна Сергаева является тренером с колоссальным опытом, воспитавшим не одно поколение сильнейших гимнасток. Желаю Татьяне Владиславовне удачи, сил и успехов», — написала в телеграм-канале Кабаева.

Ольга Капранова, вице-президент Федерации гимнастики России, десятикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы

«Дорогая Татьяна Владиславовна! От всего сердца поздравляю вас с назначением на пост главного тренера сборной России! Ваш талант, мудрость и невероятная преданность художественной гимнастике заслуженно привели вас к этой высокой должности. Желаю вам крепкого здоровья, энергии и новых ярких побед вместе со сборной России! Пусть ваша работа приносит радость и гордость, а гимнастки, которых вы воспитываете, покоряют пьедесталы!» — написала в своем телеграм-канале Капранова

Елена Абраменкова, тренер сборной Нижегородской области по художественной гимнастике

«Возвращение Татьяны Сергаевой в сборную России и назначение на пост главного тренера стало для меня очень неожиданным. Но она достойна этой должности, ведь Татьяна Станиславовна столько лет являлась старшим тренером сборной России в групповых упражнениях. Я уверена, что она будет помогать нашей команде и будучи главным тренером сборной. Еще вчера мы с ней обсуждали программу на следующий сезон, я надеюсь, что нас Татьяна Владиславовна не оставит», — заявила Абраменкова ТАСС.

«Татьяна очень талантливый и очень творческий человек. Я уверена, что она придет на этот пост с каким-то новым видением гимнастики, привнесет что-то новое», — добавила она

Михаил Дегтярев, министр спорта и президент Олимпийского комитета России

«Выбор Татьяны Сергаевой в качестве нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике отвечает высоким требованиям к подготовке в этом виде спорта. Ей предстоит сохранить лучшие традиции отечественной школы, но при этом учитывать новые реалии. Уверен, что под руководством Татьяны Сергаевой наша сборная останется одной из лучших в мире, сочетая опыт, новаторство и стремление к совершенству», — приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.

Виктория Кирнус, капитан сборной Нижегородской области

«Мы все очень рады за нее и желаем всего самого наилучшего, дальнейшего карьерного роста, хотя и не знаю, куда еще выше. Мы очень довольны за Татьяну Станиславовну, постараемся дальше прогрессировать. Наша главная задача — отобраться в сборную России и опять работать с ней», — цитирует Кирнус ТАСС.

Яна Батыршина, серебряный призер Олимпиады-1996

«Она подготовила две команды в групповых упражнениях, которые выиграли олимпийское золото. Хороший специалист, который сейчас тренирует нижегородскую команду, которая выиграла чемпионат России. Впервые у руля сборной будет специалист, который специализируется на групповых упражнениях. Могу только поздравить, пожелать удачи и больших успехов», — сказала Батыршина «СЭ».

Светлана Журова, депутат Госдумы

«Честно, не знаю нового тренера сборной, но, мне кажется, это иллюзия, что Ирина Александровна ушла. Думаю, она перекинет на главного тренера чисто административную работу, а сама продолжит работать в зале с гимнастками. Зная ее, не поверю, что она будет сидеть дома. Она просто не сможет без художественной гимнастики», — сказала Журова «РИА Новости».