 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сменила Винер. Что известно о новом тренере сборной России

Главное о карьере назначенной на пост тренера сборной Татьяне Сергаевой
Глава Федерации гимнастики России Олег Белозеров 22 февраля объявил о назначении Татьяны Сергаевой на пост главного тренера сборной по художественной гимнастике. Что известно о сменщице Ирины Винер — в материале «РБК Спорт»
Татьяна Сергаева
Татьяна Сергаева (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Татьяна Сергаева назначена новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике. На этой должности она сменит Ирину Винер, которая тренировала команду с 2001 года. Об этом на церемонии награждения на чемпионате России по художественной гимнастике заявил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров.

«Татьяна Сергаева — опытный тренер, она посвятила всю свою жизнь художественной гимнастике. И я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы», — сказал Белозеров.

Ирина Винер 12 февраля сообщила, что приняла решение уйти с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, который занимала с 2001 года.

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что выбор Сергаевой в качестве нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике «отвечает высоким требованиям к подготовке в этом виде спорта».

«Ей предстоит сохранить лучшие традиции отечественной школы, но при этом учитывать новые реалии. Уверен, что под руководством Татьяны Сергаевой наша сборная останется одной из лучших в мире, сочетая опыт, новаторство и стремление к совершенству», — сказал Дегтярев.

Тренерская карьера

Сергаева начинала тренерскую карьеру по художественной гимнастике в Нижнем Новгороде в 1990-х годах. Она также является тренером сборной Нижегородской области в групповых упражнениях.

Специалист до сих пор является тренером-преподавателем в Нижегородском областном училище олимпийского резерва, которое носит имя ее отца, заслуженного тренера РСФСР по лыжным гонкам, Владислава Тишина.

С конца 1990-х по начало 2000-х она занимала пост тренера молодежной сборной России в групповых упражнениях. С 2010 года Сергаева являлась старшим тренером сборной России в групповых упражнениях. С того же года она стала тренером-преподавателем специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Московского городского физкультурно-спортивного объединения.

55-летняя Сергаева является заслуженным тренером России (1997 год) и лауреатом премии Нижнего Новгорода в области физкультуры и спорта (1999 год). В 2013-м году на был награждена орденом Дружбы.

Воспитала олимпийских чемпионок

Под руководством Сергаевой Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева стали олимпийскими чемпионками на Играх 2016-го года в Рио. Также она тренировала чемпионок мира и Европы Дианы Борисовой и Екатерины Малыгиной.

Сергаева входила в составы исполкома и тренерского совета Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), которая в 2024-м году была объединена в федераций гимнастических видов спорта в Федерацию гимнастики России.

Кроме того, она работала в академии олимпийской чемпионки Алины Кабаевой «Небесная грация». После назначения Сергаевой на пост главного тренера сборной по художественной гимнастки Кабаева поздравила специалиста.

«Поздравляю Татьяну Владиславовну с назначением на пост главного тренера сборной России. Татьяна Сергаева является тренером с колоссальным опытом, воспитавшим не одно поколение сильнейших гимнасток. Желаю Татьяне Владиславовне удачи, сил и успехов», — сказала Кабаева.

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
гимнастика Федерация гимнастики России Ирина Винер
Материалы по теме
Кабаева поздравила преемницу Винер с назначением на пост тренера сборной
Спорт
Ирине Винер нашли замену на посту тренера сборной
Спорт
«Талант надо отработать». Принципы Ирины Винер
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в АПЛ, уступая 0:2Спорт, 17:34
Сколько женщин, детей и мужчин отпустит ХАМАС при обмене. ИнфографикаОбщество, 17:30
Сколько израильских заложников держит в плену ХАМАС. ИнфографикаОбщество, 17:29
Стефанчук сказал, когда кабмин Украины начнет переговоры о минералахПолитика, 17:17
Spiegel узнал о планах продлить трубопроводы НАТО до Польши и ЧехииПолитика, 17:13
Сменила Винер. Что известно о новом тренере сборной РоссииСпорт, 17:04
Клуб Слуцкого вырвал победу на 97-й минуте в первом туре чемпионата КитаеСпорт, 17:00
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В Европе и на Украине назвали ошибку Зеленского из-за сделки с ТрампомПолитика, 16:58
Дело 19 обвиняемых в теракте в Крокусе выделили в отдельное производствоПолитика, 16:44
Bloomberg узнал, что США просят заблокировать украинскую резолюцию в ООНПолитика, 16:30
В Германии заподозрили диверсию на третьем корабле ВМСПолитика, 16:25
Сотая шайба Якупова в КХЛ помогла «Авангарду» выиграть шестой матч подрядСпорт, 16:19
В Иране заявили, когда состоится визит Лаврова в ТегеранПолитика, 16:09
В Раде назвали, кто подпишет договор о минералах между США и УкраинойПолитика, 16:00