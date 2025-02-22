Сменила Винер. Что известно о новом тренере сборной России
Татьяна Сергаева назначена новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике. На этой должности она сменит Ирину Винер, которая тренировала команду с 2001 года. Об этом на церемонии награждения на чемпионате России по художественной гимнастике заявил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров.
«Татьяна Сергаева — опытный тренер, она посвятила всю свою жизнь художественной гимнастике. И я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы», — сказал Белозеров.
Ирина Винер 12 февраля сообщила, что приняла решение уйти с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, который занимала с 2001 года.
Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что выбор Сергаевой в качестве нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике «отвечает высоким требованиям к подготовке в этом виде спорта».
«Ей предстоит сохранить лучшие традиции отечественной школы, но при этом учитывать новые реалии. Уверен, что под руководством Татьяны Сергаевой наша сборная останется одной из лучших в мире, сочетая опыт, новаторство и стремление к совершенству», — сказал Дегтярев.
Тренерская карьера
Сергаева начинала тренерскую карьеру по художественной гимнастике в Нижнем Новгороде в 1990-х годах. Она также является тренером сборной Нижегородской области в групповых упражнениях.
Специалист до сих пор является тренером-преподавателем в Нижегородском областном училище олимпийского резерва, которое носит имя ее отца, заслуженного тренера РСФСР по лыжным гонкам, Владислава Тишина.
С конца 1990-х по начало 2000-х она занимала пост тренера молодежной сборной России в групповых упражнениях. С 2010 года Сергаева являлась старшим тренером сборной России в групповых упражнениях. С того же года она стала тренером-преподавателем специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Московского городского физкультурно-спортивного объединения.
55-летняя Сергаева является заслуженным тренером России (1997 год) и лауреатом премии Нижнего Новгорода в области физкультуры и спорта (1999 год). В 2013-м году на был награждена орденом Дружбы.
Воспитала олимпийских чемпионок
Под руководством Сергаевой Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева стали олимпийскими чемпионками на Играх 2016-го года в Рио. Также она тренировала чемпионок мира и Европы Дианы Борисовой и Екатерины Малыгиной.
Сергаева входила в составы исполкома и тренерского совета Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), которая в 2024-м году была объединена в федераций гимнастических видов спорта в Федерацию гимнастики России.
Кроме того, она работала в академии олимпийской чемпионки Алины Кабаевой «Небесная грация». После назначения Сергаевой на пост главного тренера сборной по художественной гимнастки Кабаева поздравила специалиста.
«Поздравляю Татьяну Владиславовну с назначением на пост главного тренера сборной России. Татьяна Сергаева является тренером с колоссальным опытом, воспитавшим не одно поколение сильнейших гимнасток. Желаю Татьяне Владиславовне удачи, сил и успехов», — сказала Кабаева.
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