Сменила Винер. Что известно о новом тренере сборной России

Глава Федерации гимнастики России Олег Белозеров 22 февраля объявил о назначении Татьяны Сергаевой на пост главного тренера сборной по художественной гимнастике. Что известно о сменщице Ирины Винер — в материале «РБК Спорт»

Татьяна Сергаева (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Татьяна Сергаева назначена новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике. На этой должности она сменит Ирину Винер, которая тренировала команду с 2001 года. Об этом на церемонии награждения на чемпионате России по художественной гимнастике заявил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров.

«Татьяна Сергаева — опытный тренер, она посвятила всю свою жизнь художественной гимнастике. И я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы», — сказал Белозеров.

Ирина Винер 12 февраля сообщила, что приняла решение уйти с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, который занимала с 2001 года.

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что выбор Сергаевой в качестве нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике «отвечает высоким требованиям к подготовке в этом виде спорта».

«Ей предстоит сохранить лучшие традиции отечественной школы, но при этом учитывать новые реалии. Уверен, что под руководством Татьяны Сергаевой наша сборная останется одной из лучших в мире, сочетая опыт, новаторство и стремление к совершенству», — сказал Дегтярев.

Тренерская карьера

Сергаева начинала тренерскую карьеру по художественной гимнастике в Нижнем Новгороде в 1990-х годах. Она также является тренером сборной Нижегородской области в групповых упражнениях.

Специалист до сих пор является тренером-преподавателем в Нижегородском областном училище олимпийского резерва, которое носит имя ее отца, заслуженного тренера РСФСР по лыжным гонкам, Владислава Тишина.

С конца 1990-х по начало 2000-х она занимала пост тренера молодежной сборной России в групповых упражнениях. С 2010 года Сергаева являлась старшим тренером сборной России в групповых упражнениях. С того же года она стала тренером-преподавателем специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Московского городского физкультурно-спортивного объединения.

55-летняя Сергаева является заслуженным тренером России (1997 год) и лауреатом премии Нижнего Новгорода в области физкультуры и спорта (1999 год). В 2013-м году на был награждена орденом Дружбы.

Воспитала олимпийских чемпионок

Под руководством Сергаевой Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева стали олимпийскими чемпионками на Играх 2016-го года в Рио. Также она тренировала чемпионок мира и Европы Дианы Борисовой и Екатерины Малыгиной.

Сергаева входила в составы исполкома и тренерского совета Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), которая в 2024-м году была объединена в федераций гимнастических видов спорта в Федерацию гимнастики России.

Кроме того, она работала в академии олимпийской чемпионки Алины Кабаевой «Небесная грация». После назначения Сергаевой на пост главного тренера сборной по художественной гимнастки Кабаева поздравила специалиста.

«Поздравляю Татьяну Владиславовну с назначением на пост главного тренера сборной России. Татьяна Сергаева является тренером с колоссальным опытом, воспитавшим не одно поколение сильнейших гимнасток. Желаю Татьяне Владиславовне удачи, сил и успехов», — сказала Кабаева.