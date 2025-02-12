Ирина Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, которую возглавляла с 2001 года. Как в мире спорта отреагировали на решение Винер — в материале «РБК Спорт»

Фото: Ирина Винер (Валерий Шарифулин/ТАСС)

Ирина Винер 12 февраля объявила о своем уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она возглавляла национальную команду с 2001 года. Центр спортивной подготовки сборных команд России, подведомственный Минспорту, удовлетворил заявление Винер.

В 2024 году Винер также ушла с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Это произошло после слияния федераций по гимнастике в состав объединенной Федерации гимнастики России, которую возглавил Олег Белозеров.

Помимо тренерской работы, Ирина Винер занималась педагогической деятельностью. Она — профессор кафедры теории и методики гимнастики Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Санкт-Петербурге.

Кроме того, она возглавляет Международный благотворительный фонд поддержки развития художественной гимнастики, который был основан в 2012 году самой Винер с целью поддержки и популяризации художественной гимнастики.

С момента назначения Ирины Винер на должность главного тренера сборной России по художественной гимнастике российские спортсменки демонстрировали стабильно высокие результаты на крупнейших международных соревнованиях.

Среди ее воспитанниц — многократные чемпионки мира Арина и Дина Аверины, двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева, олимпийская чемпионка Алина Кабаева, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Маргарита Мамун, двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике и телеведущая Анжелика Стубайло, а также многие другие выдающиеся гимнастки.

«РБК Спорт» собрал мнения тренеров, спортсменов и спортивных функционеров о решении Винер покинуть пост главного тренера сборной России

Алина Кабаева, олимпийская чемпионка, президент Международной ассоциации клубов «Небесная грация»

«Уход Ирины Винер — это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всем мире. Ее талант, мудрость и преданность делу вдохновили множество спортсменок, и ее влияние на этот вид спорта невозможно переоценить. Ирина Александровна — это символ силы, грации и стремления к совершенству. Она подарила нам незабываемые моменты триумфа и гордости, а ее достижения навсегда останутся в истории. Мы благодарны ей за все уроки, которые она нам дала, и за ту красоту, которую она привнесла в мир художественной гимнастики», — приводит слова Кабаевой телеграм-канал Академии «Небесная грация».

Ольга Капранова, вице-президент Федерации гимнастики России, 10-кратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы

«Ирина Александровна Винер- настоящая эпоха художественной гимнастики! Она вкладывает всю себя в работу. Она создала прекрасную команду единомышленников, любящих свое дело.Меня Ирина Александровна научила всему. Я бесконечно благодарна судьбе, что мне выпал шанс тренироваться и учиться под руководством Великого Тренера.Три главных правила, которым меня учит Ирина Александровна это: «Не бояться ошибиться, постоянно учиться, и если даже что-то пошло не так, то уметь находить хорошее в плохом, чтобы стать только лучше и сильнее!» Спасибо Вам за все победы!» — написала в своем телеграм-канале Капранова.

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Знаю, что таким людям замены нет. Она профессор, академик. Художественная гимнастика связана только с ее именем. Пусть не обижаются ее ученицы на меня. Сборная многое потеряет с уходом Винер», — сказала Тарасова «РБК Спорт».

Михаил Дегтярев, министр спорта и президент Олимпийского комитета России

«Ирина Александровна Винер — уникальный тренер, буквально создавший школу художественной гимнастики, которой восхищается весь мир. Под ее руководством российская команда завоевала бесчисленное количество титулов, а дисциплина стала по-настоящему популярной. Ее вклад в развитие спорта невозможно переоценить», — цитирует Дегтярева «РИА Новости».

Яна Батыршина, серебряный призер Олимпиады-1996, пятикратная чемпионка мира

«Это заявление Ирины Александровны было очень неожиданным. Я долго в себя прийти не могла, еще час соображала, приходила в себя и переживала. Это, конечно, шок. Но я очень рада, что Ирина Александровна не уходит в никуда, на заслуженный отдых. Она всю жизнь посвятила художественной гимнастике и могла сказать, что устала, сделала все, что могла. Мы вместе начинали еще в Ташкенте, и для меня Ирина Александровна — это целая жизнь. Это глыба, эпоха, как бы пафосно это ни звучало. Она очень многое сделала как для российской художественной гимнастики, так и для мировой. Она изменила художественную гимнастику, показала, какой она должна быть на самом деле. Это великий тренер, гениальный наставник и специалист. Очень жаль, что так сложились обстоятельства», — цитирует «Газета.Ru» Батыршину.

Дмитрий Губерниев, телекомментатор и советник министра спорта

«Мы должны сказать Ирине Александровне огромное спасибо за ту работу, за преданность делу. Наверное, пришла пора дать дорогу молодым. Я надеюсь, что Ирина Александровна останется с видом спорта так или иначе, она провела огромную работу, она великий тренер, Герой труда. В том, что в гимнастике у нас есть прекрасные специалисты, которые продолжат дело Ирины Александровны, я ничуть не сомневаюсь. Я этих людей знаю», — сказал Губерниев «РБК Спорт».

Анна Попова, чемпионка России по художественной гимнастике

«Дорогая Ирина Александровна! У нас, как и у всех, кому повезло знать вас, вызывает чувство глубокого восхищения ваша сила духа, обаяние, ваша неутомимая тяга к прекрасному и светлому, частицу которой вы передаете всем спортсменкам сборной команды России. Ваш труд помог нам подняться на пьедестал главных мировых стартов. Мы очень гордимся вами — ваше имя связано с эпохой в художественной гимнастике и многие десятилетия вы трудились, чтобы флаг России высоко поднимался над аренами самых главных соревнований. Нам невероятно повезло, что у нас была возможность быть причастными к вашему уникальному пути. Вы — настоящая легенда, грандиозный спортивный и общественный деятель, лидер мирового и российского спорта, тренер и наставник от Бога», — написала Попова.

«Мы всегда рядом с вами и впереди у нас еще множество незабываемых моментов. А мы сделаем все, чтобы ваш труд продолжался, чтобы художественная гимнастика стала еще более популярной, чтобы было еще больше новых талантливых детей, которые прославят нашу любимую страну. Спасибо за все, моя любимая МАМА!» — добавила она.

Олег Белозеров, президент Федерации гимнастики и глава РЖД

«Ирина Александровна Винер — это эпоха в российской художественной гимнастике, под ее руководством наша сборная стала признанным лидером мирового спорта, а ее ученики не раз доказывали свое мастерство на крупнейших соревнованиях, — сказал Белозеров. — Федерация гимнастики России выражает благодарность Ирине Александровне за ее личный вклад в развитие художественной гимнастики. Уверен, что ее огромный опыт будет востребован тренерским сообществом, тем более что сегодня многие ее ученики сами стали успешными наставниками», — приводит слова Белозерова ТАСС

Татьяна Покровская, главный тренер сборной России по синхронному плаванию

«Я считаю, что Ирина Винер — прекрасный талантливый тренер и классный стратег, умная женщина. Можно только гордиться, что у нас были и есть такие тренеры, которые действительно работают во славу нашей страны и воспитали такое количество чемпионов. К сожалению, наше поколение постепенно заканчивает свою работу. Теперь пусть молодые продолжают эту работу. Дай бог чтобы у них все получалось», — сказала Покровская «Матч ТВ».

Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону

«Винер подняла художественную гимнастику на недостижимый уровень. Она внесла огромный вклад в развитие как российской, так и мировой гимнастики. Ирина Александровна — выдающийся тренер, выдающаяся личность. Она по праву должна быть в аллее славы российского спорта среди величайших тренеров и спортивных деятелей за всю историю. Винер — великий человек, сомнений в этом быть не может», — приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».