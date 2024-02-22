Рублев проиграл в Дохе 18-летнему чеху Меншику из второй сотни рейтинга ATP

Рублев сенсационно проиграл 18-летнему чеху из второй сотни рейтинга ATP

Россиянин, получивший первый номер посева на турнире в Дохе, уступил Якубу Меншику в двух сетах — 4:6, 6:7 (6:8)

Андрей Рублев (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Вторая ракетка России и первый номер посева турнира в Дохе Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал, проиграв 18-летнему чеху Якубу Меншику.

Меншик, занимающий 116-е место в мировом рейтинге, победил со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Матч продолжался чуть больше полутора часов.

Меншик сделал десять эйсов против семи у Рублева и не дал россиянину реализовать ни одного из шести брейк-пойнтов.

Меншик в полуфинале сыграет с Уго Умбером или Гаэлем Монфисом (оба — Франция).

Чех в 2022 году дошел до финала юниорского Australian Open, в 2023-м — до третьего круга на взрослом US Open, а в этом году в Мельбурне — до второго круга. Ранее в Дохе Меншик победил британца Энди Маррея.

В четверг в полуфинал турнира в Дохе почти без борьбы вышел второй сеяный Карен Хачанов — его соперник финн Эмиль Руусувуори снялся после трех геймов первого сета.

Победитель турнира в Дохе получит 250 рейтинговых очков и более $200 тыс. призовых.

В прошлом году соревнования в Катаре выиграл Даниил Медведев, который решил не защищать титул из-за травмы.