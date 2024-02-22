Карен Хачанов после отказа соперника вышел в полуфинал турнира в Дохе
Третья ракетка России Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Дохе с призовым фондом почти $1,4 млн.
Соперник россиянина финн Эмиль Руусувуори отказался от продолжения борьбы при счете 0:3 в первом сете.
В полуфинале Хачанов сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным (46-й в рейтинге).
Позднее в четверг свой четвертьфинальный матч в Дохе проведет Андрей Рублев — его соперником будет 18-летний чех Якуб Меншик.
Победивший в Дохе в прошлом году Даниил Медведев пропустил турнир из-за травмы ноги.
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