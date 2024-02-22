ОКР увидел в критериях МОК способ устранения сильнейших атлетов России

В декабре Владимир Путин призвал проанализировать, не являются ли критерии допуска МОК способом отсечь лидеров сборной на Олимпиаде. Комиссия ОКР заявила, что многие федерации этим «явно» занимались

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Комиссия Олимпийского комитета России (ОКР) по международному сотрудничеству пришла к выводу, что международные федерации во многих случаях «явно использовали» рекомендации МОК «в целях недобросовестной конкуренции для устранения сильнейших российских спортсменов». Об этом сообщается на сайте ОКР.

«Члены комиссии согласились с тем, что указанные условия допуска российских спортсменов (от 28 марта 2023 года) являются неправомерными и дискриминационными», — говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин 14 декабря призвал внимательно проанализировать критерии МОК и принять взвешенное решение по Олимпиаде в Париже, если «условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, обесточить нашу сборную».

Накануне глава ОКР Станислав Поздняков заявил «РИА Новости», что организация еще анализирует возможность участия в Олимпиаде.

Озвученные в декабре требования МОК для участия в Играх повторили критерии допуска на международные соревнования, опубликованные в марте 2023-го — отсутствие поддержки спецоперации и контрактов с армией и спецслужбами, нейтральный статус и только индивидуальные дисциплины. При этом МОК заявлял, что количество россиян на Играх будет ограниченным, и обещал провести дополнительную проверку завоевавших квоты спортсменов.

В феврале в Минспорте заявили, что в случае допуска на Олимпийские игры смогут отобраться до 100 российских спортсменов.