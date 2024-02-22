Медведев назвал «паскудной историей» отстранение российских спортсменов

Дмитрий Медведев заявил, что ему не хочется смотреть Игры в Париже, в том числе выступления допущенных в нейтральном статусе российских спортсменов, «которые присягнули в том, что они не поддерживают российское государство»

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Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что предстоящая Олимпиада в Париже будет очень печальной из-за того, что ее пропустит большинство российских спортсменов.

По словам Медведева, ему очень жаль российских спортсменов. «Они всю жизнь этому посвятили, готовились, их этого праздника лишили. И это абсолютно паскудная история, которая характеризует нравы, царящие в Международном олимпийском комитете и в международных спортивных структурах», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Зампред Совбеза отметил, что ему не хочется смотреть игры в Париже, в том числе выступления россиян под нейтральным флагом, «которые присягнули в том, что они не поддерживают российское государство и спецоперацию». «Это их выбор, я их с правовой точки зрения не осуждаю, а вот с точки зрения нравственной, это сложная тема. Я думаю, что в итоге Олимпиада в Париже будет очень печальной», — добавил Медведев.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

МОК в декабре заявил, что на Играх сможет выступить очень ограниченное количество российских спортсменов в нейтральном статусе. Среди условий допуска — отсутствие поддержки военной операции на Украине и контрактов с армией и спецслужбами. Спортсменам также предстоит повторная проверка на соответствие этим критериям.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря призвал внимательно проанализировать условия МОК и принять взвешенное решение по участию в Играх.