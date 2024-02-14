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В Минспорте назвали возможное число участников Олимпиады-2024 от России

Замминистра спорта: на Олимпиаду в Париже могут отобраться до 100 россиян
Заместитель министра спорта Алексей Морозов заявил, что на Игры могут отобраться до 100 российских атлетов, но отметил, что количество может поменяться из-за изменений критерий допуска россиян
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

В случае допуска на Олимпийские игры 2024 года в Париже смогут отобраться до 100 российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

«До 100 человек могут отобраться на Олимпийские игры. Но критерии допуска россиян на международные турниры меняются, так что это количество может поменяться. У нас спортсмены участвовали в турнирах в восьми видах спорта по всему миру», — сказал Морозов.

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Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря сообщил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев. В частности, не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию и имеют отношение к силовым структурам России. 14 декабря МОК заявил, что лицензии для участия в Играх получили шесть россиян и пять белорусов. Их фамилии не уточнялись, кроме того, они еще должны пройти дополнительную проверку со стороны МОК для участия в Играх.

Во многих видах спорта отборочные соревнования к Олимпиаде уже завершились. Россияне не смогли принять в них участие, в том числе из-за недопуска на турниры со стороны международных федераций.

Президент России Владимир Путин в декабре призвал внимательно изучить критерии допуска МОК и принять «взвешенное решение» по участию в Олимпиаде. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что с условиями МОК согласятся лишь единичные спортсмены.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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