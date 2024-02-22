Российская теннисистка заявила, что поедет на ОИ на «адекватных условиях»

Вероника Кудерметова призналась, что не хотела бы выступать на Олимпиаде в Париже с какой-либо «меткой» от организаторов. Решение по допуску теннисистов на Игры ожидается в конце весны

Вероника Кудерметова (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Четвертая ракетка России Вероника Кудерметова заявила ТАСС, что согласилась бы поехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе, но его условия должны быть приемлемыми.

«Конечно, если допустят и на адекватных условиях, то, конечно, хотелось бы. А если будут какие-то метки на нас, как я слышала, то я не хотела бы выступать при таких условиях», — сказала Кудерметова.

В декабре глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявлял, что международная федерация (ITF) окончательно определится с допуском россиян на Игры не раньше конца весны.

Россиян и белорусов после начала военной операции на Украине не отстраняли от индивидуальных соревнований в рамках Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), но они не могут выступать на турнирах сборных и были вынуждены пропустить Уимблдон в 2022-м.

В топ-25 рейтинга WTA входят Дарья Касаткина (13-я), Людмила Самсонова (15-я), Екатерина Александрова (17-я), Кудерметова (19-я) и Анастасия Павлюченкова (24-я). В топ-20 мужского рейтинга — Даниил Медведев (4-й), Андрей Рублев (5-й) и Карен Хачанов (17-й).

На Олимпиаде в Токио Хачанов взял серебро в одиночном разряде, а в миксте был российский финал: Рублев и Павлюченкова победили Елену Веснину и Аслана Карацева.