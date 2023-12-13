Тарпищев назвал сроки решения по допуску теннисистов на Олимпиаду
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил «РИА Новости», что международная федерация (ITF) окончательно определится с допуском россиян на Олимпийские игры в Париже не раньше конца весны.
«Окончательный ответ будет <...> после «Ролан Гаррос» в мае. Надо ждать, сейчас гадать бессмысленно. Мы ведем диалог с международной федерацией», — сказал Тарпищев.
Глава ФТР напомнил, что в Токио российские теннисисты выступили «полным составом».
«Ролан Гаррос» в 2024 году пройдет с 20 мая по 9 июня.
На Играх в Токио Карен Хачанов взял серебро в одиночном разряде, а в миксте Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в финале обыграли Аслана Карацева и Елену Веснину.
МОК 8 декабря разрешил россиянам выступить на Играх в Париже в нейтральном статусе, если они смогут пройти квалификацию. На тот момент право участвовать в Играх завоевали только восемь россиян.
ITF после начала спецоперации на Украине отстранила сборные России, но разрешила спортсменам играть в нейтральном статусе в индивидуальных турнирах.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.
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