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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Тарпищев назвал сроки решения по допуску теннисистов на Олимпиаду

Тарпищев: Решение по допуску теннисистов на Олимпиаду будет после «Ролан Гаррос»
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Шамиль Тарпищев считает, что решение примут в конце мая — начале июня, незадолго до Олимпиады
Вторая ракетка России Андрей Рублев
Вторая ракетка России Андрей Рублев (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил «РИА Новости», что международная федерация (ITF) окончательно определится с допуском россиян на Олимпийские игры в Париже не раньше конца весны.

«Окончательный ответ будет <...> после «Ролан Гаррос» в мае. Надо ждать, сейчас гадать бессмысленно. Мы ведем диалог с международной федерацией», — сказал Тарпищев.

Глава ФТР напомнил, что в Токио российские теннисисты выступили «полным составом».

«Ролан Гаррос» в 2024 году пройдет с 20 мая по 9 июня.

Как в России отреагировали на решение МОК по допуску на Олимпиаду-2024
Спорт
Фото:imago / sportfotodienst / Global Look Press

На Играх в Токио Карен Хачанов взял серебро в одиночном разряде, а в миксте Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в финале обыграли Аслана Карацева и Елену Веснину.

МОК 8 декабря разрешил россиянам выступить на Играх в Париже в нейтральном статусе, если они смогут пройти квалификацию. На тот момент право участвовать в Играх завоевали только восемь россиян.

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ITF после начала спецоперации на Украине отстранила сборные России, но разрешила спортсменам играть в нейтральном статусе в индивидуальных турнирах.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Тарпищев Олимпиада-2024

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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