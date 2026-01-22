 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Тренер Гуменника исключила проблемы с визой для Олимпиады-2026

Сюжет
Олимпиада-2026
Ранее Петр Гуменник заявил, что ему не нужна виза, так как он «олимпиец». Его тренер Вероника Дайнеко пояснила, что электронная виза входит в его аккредитацию на Игры
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Maksim Konstantinov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Тренер фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко заявила, что у него нет проблем с визой для поездки в Италию на Олимпийские игры 2026 года.

«Поскольку Петр прошел квалификационный турнир, то у него электронная виза, которая входит в его аккредитацию на Олимпиаде», — сказала Дайнеко «РИА Новости».

Ранее Гуменник заявил, что ему не нужна виза, потому что он «олимпиец».

23-летний фигурист является действующим чемпионом России. Ранее он завоевывал серебро и бронзу национальных первенств, а также дважды побеждал в финалах Гран-при России.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Гуменника и Аделию Петросян на Олимпийские игры еще в октябре прошлого года. Они стали первыми россиянами, которым организация разрешила участвовать в Играх в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. Соревнования по фигурному катанию у мужчин начнутся 10 февраля, у женщин — 17 февраля.

Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Петр Гуменник фигурное катание Олимпиада-2026
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
