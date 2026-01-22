Тренер Гуменника исключила проблемы с визой для Олимпиады-2026
Тренер фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко заявила, что у него нет проблем с визой для поездки в Италию на Олимпийские игры 2026 года.
«Поскольку Петр прошел квалификационный турнир, то у него электронная виза, которая входит в его аккредитацию на Олимпиаде», — сказала Дайнеко «РИА Новости».
Ранее Гуменник заявил, что ему не нужна виза, потому что он «олимпиец».
23-летний фигурист является действующим чемпионом России. Ранее он завоевывал серебро и бронзу национальных первенств, а также дважды побеждал в финалах Гран-при России.
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Гуменника и Аделию Петросян на Олимпийские игры еще в октябре прошлого года. Они стали первыми россиянами, которым организация разрешила участвовать в Играх в нейтральном статусе.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. Соревнования по фигурному катанию у мужчин начнутся 10 февраля, у женщин — 17 февраля.
