Спорт
0

КХЛ назвала капитанов команд на Матче звезд

Радулов, Яковлев, Полтапов и Энэс будут капитанами на Матче звезд КХЛ
Капитанами будут Александр Радулов, Егор Яковлев, Прохор Полтапов и Сэм Энэс
Фото: КХЛ
Фото: КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте объявила имена капитанов команд предстоящего Матча звезд.

В 2025 году КХЛ представила новый формат Матча звезд. Хоккеисты будут разбиты на четыре команды, которые сыграют мини-турнир в формате «4 на 4». Каждый матч будет идти два периода по десять минут, количество игроков в заявках увеличится до 14. Также организаторы отказались от традиционного деления на сборные дивизионов лиги. Вместо этого будут представлены четыре тематические команды: Ural Stars, RUS Stars, U23 Stars и World Stars.

Команду молодых талантов до 23 лет KHL U23 Stars поведет дебютант Матча звезд, 22-летний форвард ЦСКА Прохор Полтапов. На текущий сезон он является вторым бомбардиром клуба, у него в активе 30 (15+15) очков в 48 играх.

Нападающий ярославского «Локомотива» 39-летний Александр Радулов, третий бомбардир в истории КХЛ, для которого этот турнир станет восьмым в карьере, будет капитаном сборной российских звезд KHL RUS Stars. В текущем сезоне он набрал 39 (19+20) очков в 48 матчах.

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев, участвующий в своем четвертом Матче звезд, возглавит команду KHL Ural Stars. В сезоне 2025/2026 на счету 34-летнего хоккеиста 25 (5+20) очков в 42 матчах.

Капитаном сборной легионеров KHL World Stars назначен лучший бомбардир сезона, американский нападающий минского «Динамо» Сэм Энас. Для 32-летнего хоккеиста это второй Матч звезд. В его активе на текущий сезон 57 (22+35) очков в 46 играх.

Команда Ural Stars, составленная из хоккеистов екатеринбургского «Автомобилиста», челябинских «Трактора» и «Металлурга», а также уфимского «Салавата Юлаева», выступит в роли хозяина. Игроков для остальных команд выбирали из 18 оставшихся клубов лиги. Игры пройдут в формате «4 на 4», каждый матч будет состоять из двух периодов по 10 минут.

Традиция матчей звезд пришла в Россию из НХЛ. Первая такая игра прошла в 1999 году в Новокузнецке, ее формат был «Запад против Востока». Под эгидой КХЛ матч проводится с 2009 года. С 2009 по 2011 год формат Матча звезд был немного иной: встречались команда чешского хоккеиста Яромира Ягра и команда российского Алексея Яшина, где в команде Ягра были собраны лучшие иностранцы, а в команде Яшина — лучшие российские игроки лиги.

С 2011 года вернулся формат «Восток против Запада». В команде Яшина выступали лучшие игроки Запада, а в команде Ягра — Востока.

В 2017 году Матч звезд претерпел еще одно изменение. Он стал мини-турниром, в котором сражаются сборные дивизионов: Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. Проводятся четыре игры: полуфиналы, матч за третье место и финал.

В этом году Неделя звезд Фонбет — КХЛ пройдет в Екатеринбурге. Она включает в себя Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Матч звезд КХЛ. 7 февраля пройдет первая часть мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля — вторая часть конкурсов хоккейного мастерства и решающие игры турнира. Капитаны по традиции примут участие в отдельном конкурсе.

Екатерина Халимовская
Хоккей КХЛ Матч звезд КХЛ Александр Радулов
