В 2026 году Матч звезд КХЛ пройдет в новом формате

В новом формате команды не будут формироваться по дивизионам

Матч звезд КХЛ в 2025 году (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ввела новый формат формирования команд для Матча звезд. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Хоккеисты будут разбиты на четыре команды, которые сыграют мини-турнир в формате «4 на 4». Каждый матч будет идти два периода по 10 минут, количество игроков в заявках увеличится до 14.

«Одно из главных новшеств предстоящего Фонбет Матча Звезд — принцип формирования команд. Это интересная идея, над которой мы работали: новый формат должен повысить зрелищность и конкуренцию между участниками звездного уик-энда. Мы специально отошли от привычной географии дивизионов», — приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова пресс-служба лиги.

Командой-хозяином мероприятия станет KHL Ural Stars, составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева». Соперниками станут команды KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars, хоккеистов для которых выберут из 18 оставшихся клубов КХЛ.

В KHL World Stars войдут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахстанские хоккеисты. Самые лучшие российские игроки войдут в сборную KHL RUS Stars. А молодые звезды лиги, рожденные с 1 января 2003 года, будут выступать за третью сборную.

Ранее в Матче звезд принимали участие сборные дивизионов КХЛ: Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева.

В феврале 2026 года Екатеринбург примет Фонбет Неделю Звезд хоккея на «УГМК-Арене». Программа включает в себя Кубок Вызова МХЛ (6 февраля) и Матч Звезд КХЛ, который пройдет 7-8 февраля.