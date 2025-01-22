Суд оставил без движения иск к «Крыльям Советов» на ₽897 млн
Арбитражный суд Москвы оставил до 17 февраля без движения иск компании «РТ-Капитал» к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов», следует из картотеки дел суда.
Дочерняя структура «Ростеха» 13 января сообщила, что решила через суд взыскать с клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) долг, основной срок погашения по которому истек еще в 2016-м.
В определении суда говорится, что истец не приложил несколько подтверждающих документов: об уплате госпошлины в установленном порядке и размере, о направлении третьему лицу копии искового заявления и приложенных к нему документов и о соблюдении претензионного или иного досудебного порядка.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 19 декабря назвал этот долг перед «РТ-Капитал» «искусственно поддерживаемым в течение десяти лет».
«Правительство дает 2 млрд руб. в год на уставные цели через странный фонд с неправильным целеполаганием бюджетным, а клуб этот долг не гасит», — говорил Федорищев (цитата по «РИА Новости»).
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