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Суд оставил без движения иск к «Крыльям Советов» на ₽897 млн

Суд оставил без движения иск «дочки» «Ростеха» к «Крыльям Советов» на ₽897 млн
«РТ-Капитал» 13 января сообщил, что взыщет многолетний долг с клуба РПЛ через суд. Арбитражный суд пока оставил дело без движения из-за недостающих документов
Фото: Официальный сайт ФК «‎Крылья Советов»
Фото: Официальный сайт ФК «‎Крылья Советов»

Арбитражный суд Москвы оставил до 17 февраля без движения иск компании «РТ-Капитал» к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов», следует из картотеки дел суда.

Дочерняя структура «Ростеха» 13 января сообщила, что решила через суд взыскать с клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) долг, основной срок погашения по которому истек еще в 2016-м.

В определении суда говорится, что истец не приложил несколько подтверждающих документов: об уплате госпошлины в установленном порядке и размере, о направлении третьему лицу копии искового заявления и приложенных к нему документов и о соблюдении претензионного или иного досудебного порядка.

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 19 декабря назвал этот долг перед «РТ-Капитал» «искусственно поддерживаемым в течение десяти лет».

«Правительство дает 2 млрд руб. в год на уставные цели через странный фонд с неправильным целеполаганием бюджетным, а клуб этот долг не гасит», — говорил Федорищев (цитата по «РИА Новости»).

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