После скандала «Крылья Советов» возглавит экс-министр из Тулы

Совет директоров «Крыльев Советов» запланирован на 10 января. На нем будут обсуждаться административные назначения в клубе. Один из главных вопросов, который будет обсуждаться, — выборы нового председателя совета директоров

Дмитрий Яковлев (Фото: Соцсети Вячеслава Федорищева)

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев станет председателем совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов», который выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом «РБК Спорт» сообщили два независимых источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, совет директоров запланирован на 10 января. Дата была согласована еще в конце прошлого года. На нем будут обсуждаться административные назначения в руководстве клуба. Один из главных вопросов, который будет обсуждаться, — выборы нового председателя совета директоров. Им будет выбран Дмитрий Яковлев, который пока не имеет должности в клубе, говорят собеседники «РБК Спорт». О других кандидатах не сообщается.

«Решение примут акционеры 10 января. Поэтому сейчас о конкретном решении говорить невозможно», — заявили в руководстве Самарской области, отвечая на вопрос о том, действительно ли Яковлев возглавит руководство «Крыльев Советов».

Яковлев является вице-губернатором — руководителем администрации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. До назначения в Самаре он, как и Федорищев, работал в команде бывшего главы Тульской области Алексея Дюмина (ныне — секретарь Госсовета Алексей Дюмин, также курирует спорт). В 2019 году Яковлев был помощником Дюмина по развитию спорта, а через два года получил должность министра спорта Тульской области.

Нынешним председателем совета директоров «Крыльев Советов» является научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета Габибулла Хасаев.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Крылья Советов».

Перестановки в клубе происходят после слов Федорищева о коррупции в российском футболе. В конце ноября на заседании комиссии Госсовета он заявил, что самарские «Крылья Советов» задолжали 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам губернатора, объем этого рынка составляет примерно 500 млн руб. и может затрагивать около десяти команд высшего дивизиона.

Позднее губернатор сообщил, что информацию о фактах коррупции в российском футболе передал в правоохранительные органы. В главном управлении МВД по Самарской области рассказали РБК, что проводят проверку по заявлению губернатора.

Глава РФС Александр Дюков говорил, что организация получила информацию о возможной коррупции в судействе еще в октябре, сейчас ведется проверка, а ее результаты будут в декабре.

После 18-го тура «Крылья Советов» с 18 очками занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/25.