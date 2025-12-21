Кержаков опубликовал ответ ФИФА по спорному голу в матче с Германией

Александр Кержаков обратился в ФИФА с целью уточнения авторства второго гола сборной России в матче, который состоялся в 2005 году против немецкой команды

Александр Кержаков (Фото: Global Look Press)

Бывший нападающий Александр Кержаков в своем Telegram-канале привел отрывок из письма ФИФА об авторстве второго гола сборной России в товарищеском матче с командой Германии 8 июня 2005 года (2:2).

Ранее 20 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что ФИФА подтвердила, что автором второго гола в матче с Германией (2:2), который состоялся 8 июня 2005 года, был не Андрей Аршавин, а Кержаков. Если на Кержакова в итоге перепишут этот гол, то Дзюба лишится лидерства в списке лучших бомбардиров национальной команды. Сейчас у Дзюбы 31 гол за сборную, у Кержакова — 30.

«По многочисленным просьбам публикую самую основную и важную часть письма из ФИФА от 2 декабря в переводе на русский: «Проверив опубликованные и консолидированные данные в онлайн-источниках, мы видим, что фактическое право на гол действительно принадлежит Кержакову. В случае подобных запросов мы рекомендуем Кержакову в первую очередь обращаться в Российский футбольный союз (РФС) для проведения необходимых проверок, касающихся товарищеских матчей, поскольку именно в РФС хранится информация о проведении своих собственных игр», — написал Кержаков.

В РФС заявили, что Немецкий футбольный союз как организатор той товарищеской встречи должен принять решение по поводу того, переписывать ли на Кержакова гол.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее пошутил по поводу возможного вызова Кержакова на фоне сообщений, что Артем Дзюба может лишиться первого места в списке лучших бомбардиров в истории сборной. «Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю, где?» — написал Карпин в своем телеграм-канале.