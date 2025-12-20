Кержаков обратился к Карпину и заявил, что готов к вызову в сборную

Карпин ранее пошутил, что планирует следить за 43-летним Кержаковым после информации о том, что он может сравняться с Дзюбой по голам за национальную команду

Александр Кержаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков заявил Sport24, что даже в 43 года готов к вызову в национальную команду.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее пошутил по поводу возможного вызова Кержакова на фоне сообщений, что Артем Дзюба может лишиться первого места в списке лучших бомбардиров в истории сборной. «Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю где?» — написал Карпин в своем телеграм-канале.

«Валерий Георгиевич, мне самому прекрасно удается за собой следить все эти восемь с половиной лет, как я закончил карьеру. Если хотите в этом убедиться, то вызывайте на следующие сборы сборной», — ответил Карпину Кержаков.

Ранее 20 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что ФИФА подтвердила, что автором второго гола в матче с Германией (2:2), который состоялся 8 июня 2005 года, был не Андрей Аршавин, а Кержаков. Если на Кержакова в итоге перепишут этот гол, то Дзюба лишится лидерства в списке лучших бомбардиров национальной команды. Сейчас у Дзюбы 31 гол за сборную, у Кержакова — 30.

В РФС заявили, что Немецкий футбольный союз как организатор той товарищеской встречи должен принять решение по поводу того, переписывать ли на Кержакова гол.