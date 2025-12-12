 Перейти к основному контенту
Лыжница Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус

Олимпийская чемпионка Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус
Вероника Степанова отказывается выступать без флага и гимна
Вероника Степанова
Вероника Степанова (Фото: Lars Baron/Getty Images)

Российская лыжница Вероника Степанова заявила, что не будет подавать заявку на присвоение нейтрального статуса в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом спортсменка сообщила у себя в телеграм-канале.

«Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться, свой выбор я давно сделала, свои взгляды давно выразила — и не меняю», — написала Степанова.
Лыжница заявила, что вернется на международную арену с государственным флагом, гимном и гербом.

Спортсменка также отметила, что не осуждает соотечественников, которые решили подать заявку на нейтральный статус.

24-летняя Вероника Степанова — российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отстранение российских лыжников от международных турниров и дал возможность спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Рената Утяева
Вероника Степанова лыжники Олимпиада-2026
