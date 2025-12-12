Лыжница Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус
Российская лыжница Вероника Степанова заявила, что не будет подавать заявку на присвоение нейтрального статуса в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом спортсменка сообщила у себя в телеграм-канале.
«Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться, свой выбор я давно сделала, свои взгляды давно выразила — и не меняю», — написала Степанова.
Лыжница заявила, что вернется на международную арену с государственным флагом, гимном и гербом.
Спортсменка также отметила, что не осуждает соотечественников, которые решили подать заявку на нейтральный статус.
24-летняя Вероника Степанова — российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отстранение российских лыжников от международных турниров и дал возможность спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру