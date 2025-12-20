Норвежец Ботн выиграл третью в сезоне гонку на Кубке мира по биатлону
Норвежец Йохан-Олав Ботн стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Анси (Франция).
На дистанции 12,5 км 26-летний биатлонист показал результат 31 минута 20,8 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах.
Вторым стал француз Эмильен Жаклен (отставание 17,6 секунды; три промаха), третьим — норвежец Йоханнес Дале-Шевдал (+17,9; 2).
Ботн выиграл уже третью личную гонку в нынешнем Кубке мира, причем до этого сезона побед у него не было. Норвежец возглавляет общий зачет Кубка мира, набрав 510 очков. На втором месте француз Эрик Перро (372), на третьем — швед Себастьян Самуэльссон (348).
В воскресенье в Анси пройдут масс-старты.
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
