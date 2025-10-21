 Перейти к основному контенту
В Турции 28-летний вратарь умер во время тренировки

Предварительной причиной смерти Огузхана Камаджи является сердечный приступ
Фото: Adam Hunger / Getty Images
Фото: Adam Hunger / Getty Images

Вратарь турецкой любительской команды «Бандырма Санайиспор» Огузхан Камаджи умер во время тренировки на 29-м году жизни. Об этом сообщает портал Haberturk.

Это случилось 20 октября во время подготовки к матчу против «Гёнен Каршиякаспор». 28-летнему футболисту стало плохо во время отработки ударов на тренировке. На поле игроку была оказана первая медицинская помощь.

Камаджи был госпитализирован, однако спасти его не удалось. Предварительной причиной смерти вратаря является сердечный приступ.

Геннадий Калеткин

Haberturk отмечает, что Камаджи был записан на прием к кардиологу 21 октября после того, как во время одного из последних матчей он почувствовал себя плохо.

Ранее 21 октября пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) сообщила о смерти 29-летнего американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого. Причины смерти шахматиста не уточняются.

Альвина Цаканян
Футбол
