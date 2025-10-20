Американский гроссмейстер умер в 29 лет

Американский гроссмейстер Народицкий умер в 29 лет

Сын выходцев из СССР Дэниэл Народицкий входил в топ-20 лучших шахматистов США. Причина смерти не уточняется

Дэниэл Народицкий (Фото: FIDE)

Американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий скончался на 30-м году жизни, сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) в соцсети X.

Народицкому 9 ноября исполнилось бы 30 лет.

Причины смерти шахматиста не уточняются. В заявлении семьи на странице Charlotte Chess Centre в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) его смерть названа неожиданной.

«Он был талантливым игроком, комментатором и преподавателем», — отметили в FIDE.

Народицкий — сын выходцев из СССР. Он был чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет, участвовал в чемпионатах США, писал книги и статьи о шахматах, учил играть других, на его YouTube-канал подписаны более 480 тыс. человек.

В рейтинге FIDE Народицкий занимал 151-е место, а среди американских шахматистов — 17-е.