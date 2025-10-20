 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 4,5 x 3,6 2 1,8 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,4 x 5 2 7,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 3 x 3,2 2 2,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,55 x 4,1 2 6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 4,9 x 4,2 2 1,63 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,32 x 5,2 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 2,9 x 3,65 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,45 x 4,7 2 6,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,25 x 6,5 2 11 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,85 x 3,65 2 1,92 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,93 x 3,55 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Американский гроссмейстер умер в 29 лет

Американский гроссмейстер Народицкий умер в 29 лет
Сын выходцев из СССР Дэниэл Народицкий входил в топ-20 лучших шахматистов США. Причина смерти не уточняется
Дэниэл Народицкий
Дэниэл Народицкий (Фото: FIDE)

Американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий скончался на 30-м году жизни, сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) в соцсети X.

Народицкому 9 ноября исполнилось бы 30 лет.

Причины смерти шахматиста не уточняются. В заявлении семьи на странице Charlotte Chess Centre в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) его смерть названа неожиданной.

«Он был талантливым игроком, комментатором и преподавателем», — отметили в FIDE.

Народицкий — сын выходцев из СССР. Он был чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет, участвовал в чемпионатах США, писал книги и статьи о шахматах, учил играть других, на его YouTube-канал подписаны более 480 тыс. человек.

В рейтинге FIDE Народицкий занимал 151-е место, а среди американских шахматистов — 17-е.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Международная шахматная федерация (FIDE) шахматы
Материалы по теме
Умер тренер нескольких бывших чемпионов UFC и Bellator Дюк Руфус
Спорт
На Эльбрусе умер 49-летний альпинист из Коста-Рики
Общество
В Гане нашли мертвым 18-летнего вратаря, похищенного ради выкупа
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 18:56
В Подмосковье задержали ранившего сотрудника Росгвардии ножом мужчину Общество, 22:13
Почему мегаполису важен производственный потенциал Отрасли, 22:11
Будущее пенсионных накоплений: как сделать ПДС понятным и выгодным Радио РБК, 22:05
ЦСКА одержал волевую победу над минским «Динамо» Спорт, 22:05
Как совместить бизнес, спорт, вино и удовольствие Вино, 22:03
Глава Дагестана попросил Думу сделать регион пилотным по запрету вейпов Общество, 22:03
Гладков предупредил о перебоях с электричеством в Белгородском районе Общество, 21:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Принцип непрерывности: как промышленные компании минимизируют риски Отрасли, 21:49
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Трамп заявил, что большинство погибших при ударах по Украине — военные Политика, 21:34
Утеплители и цифровизация: что нужно знать о технологиях Pompa Стиль, 21:31
После взрыва на заводе ЛУКОЙЛа в Румынии компания начала расследование Общество, 21:31
«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ Спорт, 21:27
Американский гроссмейстер умер в 29 лет Спорт, 21:14