Умер бывший президент Федерации дзюдо России

Геннадий Калеткин скончался в 83 года

Геннадий Калеткин (Фото: Людмила Пахомова / ТАСС)

Бывший президент Федерации дзюдо России и заслуженный тренер СССР Геннадий Калеткин умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Причина смерти не сообщается.

«С именем Геннадия Ивановича Калеткина связана целая веха в развитии отечественного дзюдо. <...> Его кончина — по-настоящему большая потеря для нашего вида спорта. Искренние соболезнования родным и близким», — цитирует президента Федерации дзюдо России Сергея Соловейчика пресс-служба организации.

83-летний Калеткин с 1994 по 1999 год занимал пост президента Федерации дзюдо России. С 1980 по 1988 год был главным тренером сборной СССР. Калеткин также являлся вице‑президентом Европейского союза дзюдо, членом Международной федерации дзюдо.

Калеткин был награжден орденом Почета за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта и орденом Дружбы народов.