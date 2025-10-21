Обладатель Кубка России «Тосно» вернется в профессиональный футбол

В пресс-службе команды из Ленинградской области отметили, что решение об участии «Тосно» во Второй лиге было единогласно принято на общем собрании руководства клуба

Футболисты «Тосно» (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Обладатель Кубка России по футболу 2018 года «Тосно» из Ленинградской области выступит в дивизионе Б Второй лиги со следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Тосно».

«На состоявшемся общем собрании руководства ФК «Тосно» было единогласно принято решение о дальнейшем развитии клуба и участии клуба в ФНЛ-2 (Вторая Лига — Дивизион Б — группа 2)», — отмечается в сообщении

«Тосно» одержал победу в чемпионате МРО «Северо-Запад» Третьей лиги.

Клуб «Тосно» был образован в 2013 году по инициативе заместителя начальника управления по работе с обращениями граждан, главы мобильной приемной президента России Алексея Михеева. Владельцем выступала компания Fort Group. За четыре года команда проделала путь от полулюбительской до участника элитного дивизиона российского футбола.

В начале 2018 года у клуба возникли финансовые проблемы. Управляющий партнер Fort Group Максим Левченко в начале июня того же года признался, что содержание команды оказалось компании не по карману. Он также выразил сожаление в связи с тем, что «никто не подставил плечо, не разделил ответственность, хотя громких слов с разных трибун было сказано много».

В сезоне 2017/18 команда заняла 15-е место в первенстве и вылетела из высшего дивизиона. Однако в том же сезоне выиграла Кубок России.

Правительство Ленинградской области сообщало, что больше не будет финансировать «Тосно». Позже исполнительный директор «Тосно» Леонид Хомченко заявил о прекращении существования клуба. В декабре того же года клуб был признан банкротом. В 2023 году «Тосно» был возрожден.