 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 4,4 x 3,6 2 1,87 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,5 x 4,5 2 6,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 2,95 x 3,2 2 2,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,6 x 4,2 2 6,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 4,9 x 4,1 2 1,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,33 x 5,2 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 2,9 x 3,65 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,45 x 4,7 2 6,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,25 x 6,5 2 10,5 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,57 x 4,15 2 5,8 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,65 x 3,6 2 2 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,92 x 3,55 2 4 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Обладатель Кубка России «Тосно» вернется в профессиональный футбол

Обладатель Кубка России 2018 года «Тосно» вернется в профессиональный футбол
В пресс-службе команды из Ленинградской области отметили, что решение об участии «Тосно» во Второй лиге было единогласно принято на общем собрании руководства клуба
Футболисты &laquo;Тосно&raquo;
Футболисты «Тосно» (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Обладатель Кубка России по футболу 2018 года «Тосно» из Ленинградской области выступит в дивизионе Б Второй лиги со следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Тосно».

«На состоявшемся общем собрании руководства ФК «Тосно» было единогласно принято решение о дальнейшем развитии клуба и участии клуба в ФНЛ-2 (Вторая Лига — Дивизион Б — группа 2)», — отмечается в сообщении

«Тосно» одержал победу в чемпионате МРО «Северо-Запад» Третьей лиги.

Клуб «Тосно» был образован в 2013 году по инициативе заместителя начальника управления по работе с обращениями граждан, главы мобильной приемной президента России Алексея Михеева. Владельцем выступала компания Fort Group. За четыре года команда проделала путь от полулюбительской до участника элитного дивизиона российского футбола.

В начале 2018 года у клуба возникли финансовые проблемы. Управляющий партнер Fort Group Максим Левченко в начале июня того же года признался, что содержание команды оказалось компании не по карману. Он также выразил сожаление в связи с тем, что «никто не подставил плечо, не разделил ответственность, хотя громких слов с разных трибун было сказано много».

В сезоне 2017/18 команда заняла 15-е место в первенстве и вылетела из высшего дивизиона. Однако в том же сезоне выиграла Кубок России.

Правительство Ленинградской области сообщало, что больше не будет финансировать «Тосно». Позже исполнительный директор «Тосно» Леонид Хомченко заявил о прекращении существования клуба. В декабре того же года клуб был признан банкротом. В 2023 году «Тосно» был возрожден.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Вторая лига «Тосно»
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Болгарская гимнастка получила тяжелую травму на чемпионате мира Спорт, 16:42
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
«МегаФон» внедрил на своей сети комплексы CGNAT отечественной разработки Пресс-релиз, 16:37
Работодатели предложили штрафы за отказ от целевого обучения в колледжах Общество, 16:34
Названы районы Москвы, где аренда жилья после высокого сезона подешевела Недвижимость, 16:29
Краснов призвал внедрять в работу судов искусственный интеллект Политика, 16:27
Лавров назвал проблему в перемирии на Украине прямо сейчас Политика, 16:27
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Стало известно расписание центральных матчей концовки осенней части РПЛ Спорт, 16:25
Новый виток лунной гонки: какие миссии запланированы до 2030 года Технологии и медиа, 16:24
В Раде поддержали выделение денег ВСУ за счет активов России Политика, 16:21
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Как малому бизнесу развиваться в условиях турбулентности в 2025 году Радио РБК, 16:16
Как определить реальные цели в карьере и успешно достичь их Образование, 16:15
Стубб назвал срок, за который Европа готова перевооружиться Политика, 16:14