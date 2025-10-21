«Бавария» объявила о продлении контракта с главным тренером

«Бавария» объявила о продлении контракта с Венсаном Компани до 2029 года

Венсан Компани (Фото: Global Look Press)

Футбольный клуб «Бавария» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Венсаном Компани. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Бавария» в сезоне 2024/25 стала чемпионом Германии в рекордный, 34-й раз в истории.

39-летний Компани возглавил «Баварию» перед началом прошлого сезона. При бельгийском специалисте немецкая команда провела 67 матчей, в которых одержала 49 побед. Текущий сезон команда начала с 11 побед подряд во всех турнирах.

В составе сборной Бельгии Компани завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года. С 2008 по 2019 год он играл в АПЛ за «Манчестер Сити», выиграв в том числе четыре чемпионата Англии.

С лета 2022 года Компани возглавлял «Бернли», с которым по итогам сезона 2023/24 вылетел из АПЛ, заняв предпоследнее место.