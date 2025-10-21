 Перейти к основному контенту
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 4,4 x 3,6 2 1,87 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,5 x 4,5 2 6,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 2,95 x 3,2 2 2,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,6 x 4,2 2 6,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 4,9 x 4,1 2 1,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,33 x 5,2 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 2,9 x 3,65 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,45 x 4,7 2 6,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,25 x 6,5 2 10,5 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,57 x 4,15 2 5,8 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,65 x 3,6 2 2 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,92 x 3,55 2 4 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
«Бавария» объявила о продлении контракта с главным тренером

«Бавария» объявила о продлении контракта с Венсаном Компани до 2029 года
Новое соглашение «Баварии» и Венсана Компани рассчитано до 30 июня 2029 года
Венсан Компани
Венсан Компани (Фото: Global Look Press)

Футбольный клуб «Бавария» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Венсаном Компани. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Бавария» в сезоне 2024/25 стала чемпионом Германии в рекордный, 34-й раз в истории.

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» впервые почти за два года
Спорт
Фото:Alexander Hassenstein / Getty Images

39-летний Компани возглавил «Баварию» перед началом прошлого сезона. При бельгийском специалисте немецкая команда провела 67 матчей, в которых одержала 49 побед. Текущий сезон команда начала с 11 побед подряд во всех турнирах.

В составе сборной Бельгии Компани завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года. С 2008 по 2019 год он играл в АПЛ за «Манчестер Сити», выиграв в том числе четыре чемпионата Англии.

С лета 2022 года Компани возглавлял «Бернли», с которым по итогам сезона 2023/24 вылетел из АПЛ, заняв предпоследнее место.

Теги
Альвина Цаканян
Футбол Бундеслига Венсан Компани
