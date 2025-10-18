«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» впервые почти за два года

Встреча завершилась со счетом 2:1

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

Футболисты мюнхенской «Баварии» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Германии.

В составе победителей голы забили Гарри Кейн (22-я минута) и Майкл Олисе (79), у проигравших отличился Юлиан Брандт (84).

Матч «Баварии» и «Боруссии» известен в немецком футболе как Дер Классикер. До нынешней встречи мюнхенцы проиграли лишь в одном из последних 14 очных противостояний (10 побед, три ничьи), но не смогли выиграть ни в одном из последних трех матчей (две ничьи, поражение; последняя победа была в ноябре 2023-го).

«Бавария» нанесла «Боруссии» первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Германии.

«Бавария», у которой семь побед в семи матчах, набрала 21 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия» с 14 очками расположилась на четвертой строчке.

В следующем туре «Бавария» 25 октября в гостях сыграет с «Боруссией» из Менхенгладбаха, «Боруссия» в тот же день примет «Кельн».