Спорт
0

FIS рассмотрит допуск россиян на Олимпиаду. Каковы шансы поехать на Игры

Эксперты оценили шансы на допуск FIS российских спортсменов на Олимпиаду
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрт вопрос о допуске россиян к Олимпиаде-2026 и другим международным турнирам. Каковы шансы на положительное для России решение — в материале «РБК Спорт»
Финальные соревнования по лыжным гонкам в командном спринте свободным стилем среди мужчин на Олимпиаде-2018
Финальные соревнования по лыжным гонкам в командном спринте свободным стилем среди мужчин на Олимпиаде-2018 (Фото: AP / ТАСС)

На заседании 21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям и зимним Олимпийским играм 2026 года.

Несмотря на неоднократные заявления президента FIS Йохана Элиаша о необходимости допуска российских и белорусских спортсменов, федерация с 2022 года отказывается разрешить им участвовать даже в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 сентября принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов на Игры-2026 на тех же условиях, которые были выдвинуты участия в летней Олимпиаде-2024.

На сегодняшний день FIS — единственная среди федераций зимних видов спорта, которая еще не приняла решения по российским спортсменам. Пока что на Олимпиаду в Италии смогли пройти квалификацию только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. У конькобежцев и шорт-трекистов все еще есть возможность отобраться.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина‑д'Ампеццо.

В каких видах россиянам отказали в допуске на Олимпиаду-2026:

  • биатлон;
  • хоккей;
  • бобслей и скелетон;
  • санный спорт;
  • керлинг.

В каких видах россиян допустили до квалификационного отбора на Игры:

  • фигурное катание;
  • конькобежный спорт;
  • шорт-трек;
  • ски-альпинизм (впервые будет представлен на Олимпиаде).

Чего ждать от заседания FIS

Александр Панжинский, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте (лыжи)

«Надеюсь, что последним шансом мы воспользуемся и российским спортсменам, хотя бы нескольким представителям, дадут шанс сначала попасть на Кубок мира, чтобы отобраться и выполнить все критерии отбора на Олимпийские игры. И мы увидим наших представителей, пускай не в командных видах, а в индивидуальных. Будем надеяться, что до 21 октября все сложится в нашу пользу, антироссийская коалиция проиграет и справедливость восторжествует», — сказал Панжинский «РБК Спорт».

Ольга Завьялова, двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам

«Если учитывать обстановку в мире, я думаю, что, дай бог, если разрешат какому-то ограниченному количеству спортсменов выступить. Всю команду, мне кажется, не допустят. Думаю, они там все будут учитывать. В целом, ожидаю положительное решение», — сказала Завьялова «РБК Спорт».

Юрий Бородавко, старший тренер сборной России

«Думаю, FIS будет более детально обсуждать, сколько человек поедут и кто поедет, кто соответствует требованиям. Думаю, о каком‑то увеличении квоты вопросов здесь не стоит, поскольку допуски можно получать только на этапах Кубка мира. Так что у FIS есть над чем подумать и как это сделать. Все‑таки Норвегия закрыла въезд российским представителям, как и Финляндия. Только швейцарский Давос остается, по сути, который может принять этап. Там много вопросов, которые надо действительно проработать», — сказал Бородавко «Матч ТВ».

Бородавко отметил, что в случае положительного решения FIS может допустить «каких-то людей из протокола», менее известных спортсменов, «для представительства». Он не исключил, что сильнейших спортсменов, способных проявить себя, могут не допустить.

Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам

«Если кто и поедет на Олимпиаду, то два‑три человека в нейтральном статусе. Командной гонки все равно не будет. Предварительно такие ожидания, но, может, у них все поменяется в последний момент. Говорить об этом смысла нет. Надо тренироваться и готовиться здесь, внутри страны, а дальше будет то, что будет. Наши спортсмены на печи не сидели и тренировались», — сказал Легков «Матч ТВ».

Полина Мельникова, Альвина Цаканян
Федерация лыжных гонок России лыжи Международная федерация лыжного спорта (FIS)
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
