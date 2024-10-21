Какие рекорды побьет Александр Овечкин

Александр Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки в лиге. Какие достижения Овечкин еще может превзойти — в материале «РБК Спорт»

Александр Овечкин (Фото: Reuters)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче против «Нью-Джерси Девилз» (6:5). Российский нападающий сократил отставание от рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 40 шайб.

За карьеру Овечкин переписал множество рекордов в НХЛ. При этом, помимо достижения Гретцки, ему под силу в обозримом будущем побить еще несколько рекордов.

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В первую очередь хоккейную общественность интересует вопрос: сможет ли Овечкин побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. На данный момент на счету россиянина 854 гола. До рекорда всех времен, который еще пять лет назад казался недосягаемым, осталось 40 шайб.

В первой половине прошлого сезона Овечкин показал слабую результативность (9 голов в 44 играх), которую объясняли возрастом. Однако с февраля он забросил 22 гол в 35 играх (это третий результат в НХЛ в период с февраля по апрель).

Как отмечали эксперты, основная причина резкого спада кроется не в возрасте россиянина, а в команде, которая давно нуждалась в обновлении. Партнеры долгое время не могли подстроиться под игру капитана и не представляли должной угрозы воротам соперника. Долгому поиску своей игры способствовал и приход нового главного тренера со своей философией.

Стоит отметить, что первый гол в сезоне 2024/25 российский форвард забросил в своей четвертой игре в НХЛ. Овечкин признавался, что с каждым сезоном ему все сложнее поражать ворота. «С каждым годом забивать становится все сложнее и сложнее, — сказал Овечкин. — Команды играют по-разному. Вратари играют по-разному. Так что мы просто постараемся сделать все возможное, чтобы забивать голы, выигрывать игры и делать все в этом роде».

Перед стартом сезона НХЛ опросила лидеров клубов НХЛ, задав им вопрос «Сколько Овечкин забросит шайб в нынешнем сезоне?». Большинство предположили, что российский нападающий превзойдет отметку 41 гол. Лучший бомбардир последних лет Коннор Макдэвид считает, что Овечкин забросит 44 шайбы.