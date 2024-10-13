Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Стартовал 20-й сезон НХЛ с участием Александра Овечкина. Каковы шансы россиянина побить снайперский рекорд НХЛ в нынешнем сезоне — об этом в материале «РБК Спорт»

Александр Овечкин (Фото: Global Look Press)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин начал свой 20-й сезон. Единицы сомневаются, что российский ветеран побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Для этого лучшему снайперу ХХI века надо забросить 42 шайбы, а контракт истекает в конце сезона 2025/26.

Даже при невыдающейся по меркам игрока результативности россиянин сможет превзойти достижение Гретцки до истечения контракта с «Вашингтоном», который, возможно, станет последним для него в НХЛ.

Но способен ли Овечкин побить рекорд в этом сезоне? На этот вопрос с 90-процентной уверенностью ответят единицы из-за самого неоднозначного сезона в карьере.

Почему Овечкин побьет рекорд Гретцки в сезоне 2024/25

Овечкин в прошлом сезоне провел худший старт в карьере. Дебютную шайбу забросил лишь в пятом матче. А в последней декаде декабря прервал 14-матчевую безголевую серию, нанеся за этот отрезок 51 бросок. Хотя до декабря самая длительная «засуха» в карьере Овечкина стояла всего десять матчей (22 февраля — 12 марта 2017 года). Тогда он реализовал менее 5,5% бросков, но его среднестатистический показатель превышал 11%, а всех игроков в том сезоне — 10%.

В результате в январе после 43 игр на его счету всего восемь голов. Он шел на показатель примерно 16 шайб за сезон, хотя до этого в полноценных чемпионатах забрасывал не менее 30 шайб. Столько шайб он не раз забрасывал за первые 1,5 месяца регулярного чемпионата.

29 января россиянин впервые отличился за девять матчей и отправился в недельный отпуск в ОАЭ посреди сезона, после которого ситуация кардинально изменилась. В последующих 36 играх он 23 раза поразил ворота. Это темп 52+ гола за сезон, третий показатель сезона за данный период времени. В этом отрезке он также вошел в топ-5 по проценту результативных бросков в лиге — 18,4%.

И если россиянин сохранит набранный весной 2024 года темп, то в марте побьет рекорд Гретцки.

К тому же новички тоже должны усилить игру команды, а с ней улучшить показатели капитана. В большей степени на спад Овечкина повлияла перестройка в команде.

«Вашингтон» еще несколько лет назад нуждался в обновлении состава, но руководство пыталось выезжать на многолетних лидерах. Один из ведущих инсайдеров НХЛ Эллиот Фридман назвал партнеров Овечкина причиной проблем «Вашингтона» в первой части сезона. «К медленному старту Овечкина добавляются проблемы команды в большинстве. Во многом это связано с тем, что Овечкин, очевидно, не забивает, — отмечал эксперт. — Но когда остальная часть вашей команды не представляет такой угрозы, противникам внезапно становится легче сосредоточиться на том, чтобы остановить запатентованный бросок Овечкина».

Эксперты высказывали уверенность, что Овечкин по-прежнему готов забрасывать десятки шайб щелчком в одно касание, но ему нужен хороший пас. В первой же половине Овечкин ни разу не поразил ворота в большинстве своим фирменным броском, а сезоном ранее таких было 11.

Броски Овечкина в большинстве стали чаще блокировать. Такой показатель превысил 30%, хотя среднестатистический в карьере составлял 27%. Раньше соперники не могли себе позволить концентрировать внимание только на российской звезде из-за обилия высококлассных исполнителей в «Вашингтоне».

В межсезонье клуб приобрел семь новых игроков, включая талантливых нападающих Пьера-Люка Дюбуа и Эндрю Манджапана.

Дюбуа — тот, кто нужен Овечкину. Элитный центрфорвард в расцвете сил, который, правда, не всегда стабилен. В частности, в прошлом межсезонье он перешел в «Лос-Анджелес Кингз» и не оправдал ожидания, набрав 40 очков.

В потенциале же канадец способен набирать 60+ очков, что неоднократно доказывал. Именно такого диспетчера не хватало Овечкину в прошлом сезоне. При этом остается еще и Дилан Строум, который в концовке прошлого сезона раздал немало голевых передач на капитана.

А Манджапана, который пока не может реализовать себя в НХЛ, и опытный защитник Джейкоб Чикарн должны увеличить атакующую мощь команды. К тому же Чикарн с Джоном Карлсоном могут составить одну из самых атакующих пар защитников в лиге. К примеру, в прошлом сезоне каждый из них набрал более 40 очков.

Эксперты ожидают от «Вашингтона» большего, чем в прошлом сезоне, с учетом хорошей концовки регулярки и относительно неплохого усиления в межсезонье. Хотя клуб по-прежнему не включают в список основных кандидатов на попадание в плей-офф.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери уверен, что Овечкин побьет рекорд в этом году. «Думаю ли я, что он сможет забить 42 гола в этом году? Да, я так думаю, — поделился мнением Карбери. — Я абсолютно уверен, что он способен на это».

Главный тренер отметил, что ключом успеха Овечкина является его умение находить хорошие позиции для броска.

«Ови это демонстрирует из года в год, включая прошлый сезон. Он хорошо перемещается возле ворот и всегда ищет позицию, — добавил Карбери. — Если он будет продолжать это делать, то не будет преувеличением сказать, что он забьет 42 гола в его возрасте, учитывая его талант».

«Ови сделал очень много вещей, на которые, как считали эксперты, он не способен, — напомнил в свою очередь генеральный менеджер Крис Патрик. — Поэтому я считаю, что он может забросить 42 шайбы».

НХЛ опросила лидеров клубов НХЛ, задав им вопрос «Сколько Овечкин забросит шайб в нынешнем сезоне?». Большинство предположили, что российский нападающий превзойдет отметку 41 гол. Лучший бомбардир последних лет Коннор Макдэвид считает, что Овечкин забросит 44 шайбы.

Почему Овечкин не сможет побить рекорд Гретцки в сезоне 2024/25

Овечкину уже 39 лет. В 38–40 лет лишь одному игроку в истории удалось забросить не менее 40 шайб. Горди Хоу в 40 лет достиг отметки 44 гола.

Овечкин является вторым в списке самых возрастных голеадоров за сезон: забросил в 37 лет 42 шайбы. Сам Овечкин признавался, что с каждым сезоном ему все сложнее поражать ворота.

«С каждым годом забивать становится все сложнее и сложнее, — сказал Овечкин. — Команды играют по-разному. Вратари играют по-разному. Так что мы просто постараемся сделать все возможное, чтобы забивать голы, выигрывать игры и делать все в этом роде».

О значимости возрастного фактора в карьере российского форварда говорит и статистика бросков: после наступления 37 лет ни разу не достиг отметки 300 бросков.

На пике этот показатель превосходил отметку 500, а до сезона 2022/23 неизменно превышал 300, что, впрочем, не помешало ему в позапрошлом сезоне забросить 42 шайбы.

Однако в регулярном чемпионате 2023/24 он совершил 7,66 попытки броска за игру — один из худших показателей в его карьере. Овечкин в карьере ни разу не смог достичь отметки 40 голов при среднем показателе попыток броска ниже 7,9.

Немаловажным является тот факт, что команда проходит этап перестройки. Клуб пополнили семь новичков. Несмотря на высокий класс ряда новобранцев, им еще предстоит пройти процесс адаптации и сыграться с партнером. Тому же Дюбуа придется адаптироваться под стиль игры Овечкина. Не всякая передача подойдет для броска в одно касание капитаном команды из своего «офиса».

И если адаптация новичков затянется, то, вероятно, болельщикам придется ждать рекорда Овечкина до следующего сезона. Но в любом случае с большой вероятностью россиянин превзойдет достижение Гретцки в 2025 году.